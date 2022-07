River Plate: la inesperada muerte que golpea al club

River Plate está de luto por el fallecimiento de un dirigente muy querido en el club "Millonario". De quién se trata y qué función cumplía.

River Plate está de luto por la muerte de un importante directivo el pasado viernes 1 de julio. La actualidad del "Millonario", con los ojos puestos en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Vélez sin pasar por alto lo que se viene por la Liga Profesional, pasó a segundo plano. La noticia fue un verdadero baldazo de agua fría, ya que el hombre fallecido era uno de los más queridos.

En las últimas horas del día, uno de los integrantes de la Comisión lo comunicó a través de las redes sociales y generó conmoción dentro de River. Con un sentido mensaje despidió a su compañero y lamentó la dolorosa partida. Se trata de Claudio Huk, quien se encargaba del importantísimo sector de Fútbol Formativo, en el que seguramente vio pasar distintas estrellas que luego la rompieron en Primera.

"Falleció Claudio Huk. Dirigente del área de Fútbol Formativo del Club, pero por sobre todo un gran riverplatense y una excelente persona. Enorme abrazo a su familia y amigos en este difícil momento", escribió Stéfano Di Carlo en su Twitter, quien actualmente se desempeña como Secretario General en el "Millonario. Sin dudas, una noticia realmente triste para los fanáticos del elenco de Núñez y para quienes también conocieron al mencionado trabajador de River.

Las reacciones ante la durísima y triste noticia que golpeó a todo Núñez en las últimas horas del viernes 1 de julio no tardaron en llegar. Luego de la publicación del directivo de la "Banda", la gente comentó el tweet con mensajes de apoyo hacia los familiares del fallecido. De esta manera, superó la barrera de los 800 likes y los 50 Retweets, en su gran mayoría recordando a Claudio Huk por la función que cumplía y por cómo era como persona.

Un campeón con River en Madrid se postuló para retornar al club

A lo largo de su trayectoria, Camilo Mayada disputó más de 130 partidos entre los que disputó varios por la banda derecha, por la izquierda y hasta haciendo multifunción en varios encuentros. Sin embargo, lo más reconocido del jugador es, sin duda, haber salido campeón de la Copa Libertadores de América que tuvo la final en Madrid y que terminó 3-1 para el equipo Millonario.

En este caso, aseguró en charla con D-Sports Radio: "Si me llaman me encantaría volver a ponerme la camiseta, siempre tienta la oferta de River". Por otro lado, también lanzó flores a Marcelo Gallardo de quien dijo que "muy pocas veces se equivoca la estrategia". Por otro lado, la principal duda radicó -además- sobre la posibilidad de que Luis Suárez llegue al país. Si bien no dio muchos detalles añadió: "Si Suárez llega, sería un golpe terrible al mercado"