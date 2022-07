Un campeón con River en Madrid se postuló para retornar al club: "Si me llaman"

Los jugadores que disputaron esa final, por supuesto, son muy buscados en River y, principalmente, son muy queridos. Ahora uno de ellos quiere retornar.

Una de las verdades que repiten, sin cesar, los jugadores que se van de River y Boca es quede esos equipos hay que tratar de no irse. Ahora, un ex jugador del equipo de Núñez lanzó una fuerte frase por una posible vuelta al equipo de Marcelo Gallardo. "Si me llaman, me encantaría volver", dijo Camilo Mayada uno de los jugadores más importantes del ciclo.

A lo largo de su trayectoria, Camilo Mayada disputó más de 130 partidos entre los que disputó varios por la banda derecha, por la izquierda y hasta haciendo multifunción en varios encuentros. Sin embargo, lo más reconocido del jugador es, sin duda, haber salido campeón de la Copa Libertadores de América que tuvo la final en Madrid y que terminó 3-1 para el equipo Millonario.

Los jugadores que disputaron esa final, por supuesto, son muy buscados en River y, principalmente, son muy queridos. Entre ellos están Juanfer Quintero, Julián Álvarez, Javier Pinola, Bruno Zuculini y Enzo Pérez. Sin embargo, cada vez que se nombra un jugador para retornar, la atención crece. En este caso, Camilo Mayada aseguró en charla con D-Sports Radio: "Si me llaman me encantaría volver a ponerme la camiseta, siempre tienta la oferta de River". Por otro lado, también lanzó flores a Marcelo Gallardo de quien dijo que "muy pocas veces se equivoca la estrategia". Por otro lado, la principal duda radicó -además- sobre la posibilidad de que Luis Suárez llegue al país. Si bien no dio muchos detalles añadió: "Si Suárez llega, sería un golpe terrible al mercado"

Por otro lado, durante el ciclo ESPN F90, Sebastián "Pollo" Vignolo le consultó al periodista Gustavo Yarroch acerca de cómo se vivió la derrota del "Millonario" desde adentro. "¿Qué pasó ayer en el vestuario de River después de la derrota?", preguntó el conductor. El movilero respondió y reveló lo que dijo el "Muñeco": "Hubo una muy fuerte autocrítica interna al punto de que se escuchó la frase 'no lo jugamos como un partido de Copa'".

Y agregó: "Los jugadores saben que Vélez los superó en intensidad física y eso es algo que no se pueden permitir en el seno del plantel y también lo dejó en claro Gallardo en la conferencia de prensa cuando dijo que al equipo lo hicieron sentir incómodo en todos los aspectos. Así que la autocrítica fue fuerte. Se escuchó esa frase y es uno de los puntos que River tiene que corregir más allá de lo futbolístico, en lo que también tiene que mejorar."