River hoy: Como juega Pablo Solari, la apuesta de Gallardo que festeja los goles como Borré

Jugador de 21 años, el padre de Solari decidió llamar a su hijo "Pablo César Solari" en homenaje a Pablo César Aimar, uno de los mejores jugadores del Millonario.

La crisis que se desató en River Plate luego de la derrota de la Copa Libertadores y de los últimos resultados de local del conjunto que dirige Marcelo Gallardo llevó a que los dirigentes se movieran más que nunca por refuerzos. En lo que parecía ser un mercado de invierno "magro" para el equipo de Núñez, en las últimas horas se conoció el trato entre el club argentino y Colo - Colo por Pablo César Solari, uno de los delanteros más importantes de los últimos años de esa institución.

El conjunto "Cacique" tiene a Pablo Solari como uno de los mejores jugadores de este último tiempo. El blanco chileno tiene, hoy por hoy, a Solari como un ídolo y fue clave durante toda la participación -en primera ronda- de la Copa Libertadores. Delantero por afuera -extremo derecho- el delantero es muy querido por la hinchada cacique y tiene la particularidad de haber debutado, justamente, en ese club trasandino aunque nació en Argentina. Con un nombre bien "riverplatense", Solari nunca ocultó su preferencia por el conjunto de La Banda.

Jugador de 21 años, el padre de Solari decidió llamar a su hijo "Pablo César Solari" en homenaje a Pablo César Aimar, el ex jugador de River Plate que fue ídolo en el club y también tuvo una gran carrera en Europa. Por otro lado, el delantero también tiene un hermano que se llama "Santiago" en honor, justamente, al reconocido Santiago Solari, quien también fue parte del Millonario. No obstante, la gran familia de futbolistas no tiene nada que ver con el atacante. Nacido en la localidad de Arizona en San Luis, cuando tenía 14 años fue llevado por su padre al Monumental para que sea probado en la institución. Sin embargo, no quedó y se buscó otros rumbos. Con el correr de los años, Pablo César mantuvo su trabajo y su sueño en su provincia natal hasta que fue visto por el coordinador de inferiores de Talleres de Córdoba quien lo fichó.

Más allá de ese paso por la T, lo cierto es que nunca debutó en Primera Argentina y fue llevado a Colo-Colo. Allí debutó y tuvo una oportunidad de oro que lo catapultó a la idolatría: su primer grito de gol fue para salvar del descenso a Colo - Colo, el que podría haber sido el primero en sus 95 años de historia. Previo a esto, el propio Solari fue convocado al torneo sub-18 L'Alcúdia. Allí usó la camiseta de la Selección Argentina por primera vez y disputó un par de minutos. Con respecto a su técnica, el delantero es más reconocido por ir "por afuera" y sería un reemplazante para Matías Suárez quien se volvió a lesionar en el club millonario. Un detalle llamativo es que, en las últimas semanas, adoptó el festejo que solía hacer Rafael Santos Borré. Una "venia" a la hinchada, al igual que lo hacía el máximo goleador de la era Gallardo.

Así juega Pablo Solari

Las estadísticas de Pablo Solari en la Copa Libertadores