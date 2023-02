River homenajeó a Passarella y los hinchas tuvieron una inesperada reacción

Luego de la polémica que significó la invitación de Daniel Alberto Passarella en el estadio de River por el homenaje a los campeones del mundo que vistieron la camiseta del club, el estadio Más Monumental tuvo una inesperada reacción ante la presencia del expresidente. Sin embargo, hubo un fuerte "palo" de Rodolfo D'Onofrio a la situación.

En la previa del partido entre River Plate y Argentinos Juniors, la dirigencia del Millonario homenajeó a los campeones del mundo que, alguna vez, vistieron la camiseta. Entre ellos estuvieron Oscar Rugeri, Daniel Alberto Passarella, Norberto Alonso, Héctor "Negro" Enrique y otros más. Si bien se esperaba que haya una lluvia de insultos y silbidos, eso no ocurrió y hubo aliento para el conjunto de Martín Demichelis.

Passarella, de 69 años, llevaba casi una década sin aparecer en público y lo hizo el sábado pasado en la cancha de Sarmiento de Junín, club en el que debutó profesionalmente en la Primera C de 1973, con el homenaje por ser bicampeón mundial. Por otro lado, en una nota con TyC Sports había sostenido: "Voy a estar el domingo, siento las ganas de estar junto con los compañeros campeones. Me parece buenísimo y acepté rápido cuando me llamaron los directivos. No lo pensé".

La responsabilidad del descenso de River al Nacional B en el 2011 es una tema latente en la historia del club, ya que algunos hinchas señalan a Pasarella como el máximo responsable del hecho. Sobre esto, el exjugador de la Selección Argentina comentó: "El único peso que tengo es que nos fuimos con River al descenso. Pero es una historia larga, mejor dejémoslo así. Es acostumbrarse a vivir con ese dolor encima, yo me sigo acostumbrando. Sé que no soy el culpable del descenso de River".

Horas después, el presidente de River, Jorge Brito explicó que las diferencias con la gestión del Passarella mandatario "quedaron siempre de manifiesto en público".

En la previa de la invitación hubo varias voces que estuvieron en contra. Una de ellas fue Rodolfo D'Onofrio que, en la previa del partido en charla con radio La Red, disparó: "¿La invitación a Passarella? La mejor manera para ayudar realmente que River siga unido es guardar silencio".