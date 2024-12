Preocupación para Gallardo en River por la oferta que llegó por Borja

La temporada en el fútbol argentino ya terminó y en el comienzo del mercado de pases llegó una oferta a River Plate por Miguel Borja. El delantero colombiano que no fue titular en el último tramo del campeonato de la mano de Marcelo Gallardo tiene serias chances de dejar Núñez, pero aún no hay nada cerrado. En principio, un club del exterior lo tiene en la mira para el 2025 y ya tuvo contacto con la dirigencia comandada por Jorge Brito.

El equipo que quiere contar con el goleador del "Millonario" es el Al Rayyan de Qatar, que luego de mostrar su interés en el "Colibrí" acelera para contratarlo. El periodista César Luis Merlo anticipó que realizaron una oferta de manera verbal con el objetivo de llegar a un acuerdo. Si bien no buscan comprarlo a la brevedad, sí se encendieron las alarmas del "Muñeco". Es que el atacante que actualmente no suma tantos minutos en cancha es la principal referencia de área de la "Banda" y si se se concreta su salida sería una baja sensible.

En principio, el plan es que llegue en el comienzo del 2025 y esté a préstamo por seis meses. De esta manera, jugaría hasta el 30 de junio de dicho año y uno de los puntos claves del acuerdo es que contarían con la obligación de compra si es que cumple diferentes objetivos. En cuanto a lo económico, sería por un total de 5 millones de dólares, el cual supera a la cláusula de recisión que Borja tendrá desde el 1° de enero -4 millones-. Por supuesto, ahora dependerá de cómo avancen las negociaciones en el mercado de pases, más allá de que el delantero aseguró hace pocas horas en diálogo con ESPN F90 que está cómodo en River al igual que su familia y es difícil que se vaya.

El Al Rayyan de Qatar quiere a Miguel Borja

Los números de Borja en River

Partidos jugados : 110.

: 110. Goles : 54.

: 54. Asistencias : 7.

: 7. Títulos: Liga Profesional de Fútbol y Trofeo de Campeones 2023; Supercopa Argentina 2024.

Sorpresa en River por lo que pasó con un referente del plantel de Gallardo

Un referente del plantel de River Plate que comanda Marcelo Gallardo causó sorpresa en las últimas horas por una impactante noticia con respecto a su futuro en la institución. Mientras el equipo descansa tras la temporada 2024 y ya piensa en lo que se viene, el futbolista tiene claro lo que quiere para su futuro y todo está encaminado para que lo resuelva. Según trascendió, es posible que llegue a un acuerdo en las próximas horas.

Se trata de Manuel Lanzini, quien desde su regreso sólo marcó un gol -ante Boca Juniors en un Superclásico- y sueña con quedarse un tiempo más en el "Millonario". Si bien no terminó de ser una pieza clave tanto con Martín Demichelis como con el "Muñeco" a cargo, el volante ofensivo es uno de los más experimentados en el elenco de Núñez, además de ser un jugador surgido del club. Con la sed de revancha para ir por la Libertadores 2025, Lanzini se decidió y se quedaría, aunque todavía restan cerrar algunos detalles de su vínculo.