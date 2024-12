Marcelo Gallardo se ilusiona con la vuelta de una figura que brilló en River

Gallardo se ilusiona con la vuelta de una figura que brilló en River

Mientras en River Plate esperan por el útlimo partido del año contra Racing en Avellaneda para darle cierre a una temporada en la que cosecharon un título, Marcelo Gallardo ya piensa en los refuerzos para el mercado de pases venidero. Una estrella que brilló con la camiseta del "Millonario" de la mano del "Muñeco" retumbó en las paredes del Estadio Monumental en las últimas horas y en Núñez sueñan con su regreso. Por supuesto, todo dependerá de las negociaciones, pero la chance está a la vuelta de la esquina.

Luego de un olvidable paso por Inter de Porto Alegre de Brasil en el que marcó muy pocos goles y no ganó títulos, Lucas Alario dejaría la institución en las próximas semanas. Tanto con Eduardo "Chacho" Coudet como el entrenador actual a cargo -Roger Machado-, el delantero surgido en Colón de Santa Fe no tuvo mucho rodaje a lo largo del 2024 y su futuro estaría fuera de dicho club. Si bien hay dos posibles destinos en el horizonte para el "Pipa" lejos de Argentina, en la "Banda" no pierden la ilusión.

Con un total de 5 goles en 19 partidos con la camiseta del conjunto brasileño, desde la dirigencia buscan que no siga en el 2025 a pesar de que no sólo jugarán la Copa Libertadores sino que el atacante tiene contrato hasta diciembre de dicho año. Según aseguraron desde el diario deportivo Olé, la Major League Soccer y el fútbol árabe aparecen como los principales destinos para que el santafesino de 32 años siga su carrera. Claro que, con lo que logró en el "Millonario" y la reciente vuelta de Gallardo también asomó la chance del regreso al equipo en el que se convirtió en héroe en las semis y la final de la Libertadores 2015.

Cabe destacar que en agosto del 2024, el propio jugador rompió el silencio en medio de los rumores que surgieron en redes sociales sobre su retorno. "Dar información en las redes o los medios conlleva una gran RESPONSABILIDAD pero tampoco CUALQUIERA puede salir a decir cualquier cosa sin consultar con la fuente o sus allegados. Hoy mi prioridad es @SCInternacional Buenas noches. L.A.", escribió Alario en su perfil de X, negando la versión.

Lucas Alario no seguirá en Inter de Porto Alegre y se ilusionan en River

Los números de Alario en River

Partidos jugados : 82.

: 82. Goles : 41.

: 41. Asistencias : 13.

: 13. Títulos: Copa Libertadores y Suruga Bank 2015; Recopa Sudamericana 2016; Copa Argentina 2016 y 2017.

Sorpresa por la decisión de Gallardo para arrancar su plan en River

En River Plate recibieron una inmejorable noticia pensando en el futuro de la institución e impacta directamente en el plantel que comanda Marcelo Gallardo. Es que un histórico volverá a su puesto original para cumplir con un rol fundamental en el club con el que "nutrirá" al propio "Muñeco" de jóvenes promesas que aspiren con llegar a Primera División. Por supuesto, desde el "Millonario" lo festejan teniendo en cuenta su importancia cuando estuvo al frente de las inferiores.

Se trata de la vuelta de Gabriel Rodríguez, quien asumirá nuevamente como coordinador general del fútbol formativo para llevar a cabo sus tareas a partir del 2025. De esta manera, ocupará el lugar que dejará Hermes Desio y se hará cargo para el año próximo. Será su tercer ciclo en Núñez después de haber pasado por dos etapas claves en las que surgieron varios jugadores que se convirtieron en figuras y ahora tendrá la oportunidad de lograrlo otra vez con las nuevas generaciones.