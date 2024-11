Marcelo Gallardo habló de Juanfer Quintero en River y alarma a Racing: "Lo quiero"

La revelación de Gallardo sobre Juanfer Quintero que preocupa a Racing.

Marcelo Gallardo, el entrenador de River Plate, encendió todas las alarmas para el Racing de Gustavo Costas cuando se refirió a Juan Fernando Quintero. El entrenador del "Millonario" dialogó con los medios de comunicación después de la victoria por 3-1 frente a Banfield en el Estadio Monumental, con los dos goles de Pablo Solari y el restante de Miguel Ángel Borja.

Uno de los temas que le consultaron al "Muñeco" fue precisamente por el crack colombiano de 31 años, que brilló en la "Academia" con un doblete a Corinthians de Brasil para lograr el pase a la final de la Copa Sudamericana 2024. Con relación al ex Junior, a quien el director técnico conoce muy bien luego de sus primeros dos ciclos en Núñez, el DT fue contundente: lo llenó de elogios y hasta reconoció que tienen una relación casi de padre a hijo. Por lo tanto, con estas palabras, no se descarta su vuelta a la "Banda" en el 2025.

Gallardo habló de Juanfer Quintero en River y preocupó a todo Racing: "Nunca se sabe"

Acerca del enganche cafetero, que se destacó con esta camiseta de la mano del "Muñeco", el DT respondió: "Mi relación con Juanfer es conocida, tenemos un cariño y respeto mutuo. Él sabe que ha tenido que soportarme siendo exigido... Lo quiero y es un futbolista que me despierta emoción observar". "Es el tipo de jugadores a mí me gusta, por más que esté vistiendo otra camiseta es parte de la familia riverplatense. Nunca se sabe lo que puede pasar", insistió uno de los máximos ídolos de la historia del "Millo".

Juanfer, determinante con dos goles para meter a Racing en la final de la Sudamericana.

Si bien el mediocampista ofensivo de la Selección de Colombia había confesado que su hija le decía "abuelo" al "Muñe", el entrenador le bajó un poco el tono a la anécdota y cerró, entre risas: "Personalmente, no me lo ha dicho. Debe ser entre ellos, pero no me dice abuelo a mí, ja. Yo no tuve ese cruce con ella. Le hubiese dicho 'abuelo no, tío quizás', jaja". Lo concreto es que el futuro de Quintero en Racing no está asegurado y River siempre es una opción tentadora para él.

¿Hasta cuándo tiene contrato Juanfer Quintero en Racing?

El vínculo del enganche de 31 años con la institución de Avellaneda se extiende hasta el 31 de diciembre del 2026.

Los números de Juanfer Quintero en River

97 partidos oficiales entre sus dos ciclos (2017-2020 y 2022).

19 goles.

15 asistencias.

3 títulos conseguidos.

Las estadísticas de Quintero en Racing