Gallardo cruzó a un periodista en la conferencia de prensa post River vs. Defensa y Justicia.

Marcelo Gallardo cruzó a un periodista después de la goleada de River por 4-0 a Defensa y Justicia por los octavos de final de la Copa Argentina 2022. En la conferencia de prensa habitual del "Muñeco" luego de cada partido, una de las preguntas fastidió al entrenador.

Más allá de la tranquilidad de haber avanzado a los cuartos con los tantos de Pablo Solari (3) y Lucas Beltrán, el técnico se molestó en un momento en la sala del Estadio Centenario de Chaco. El DT hizo un análisis del encuentro y ya vislumbra el siguiente cotejo del calendario ante Barracas Central por la Liga Profesional.

Mientras la conferencia se desarrollaba normalmente, llegó la pregunta de Hernán "El Tano" Santarsiero, de Sintonía Monumental (Radio Concepto, FM 95.5). Fue entonces cuando, luego de una breve introducción por parte del comunicador, se dio el siguiente diálogo entre ambos:

Periodista: "¿Se puede decir que se toma una base de este equipo de cara al domingo 11 (de septiembre), el del Superclásico con Boca, más allá de que antes está Barracas?".

Gallardo: "Vos querés que me adelante al...".

P: "Yo quiero que te adelantes".

G: "No, yo no me quiero adelantar, sería una imprudencia mía y una falta de respeto hacia el rival que tenemos el próximo domingo...".

P: "¿Y vas a alternar mucho?".

G: "No lo sé. Voy a ver cómo se van recuperando los jugadores después de un gran esfuerzo y el sábado decidiré el mejor equipo posible para ganar el partido que tenemos contra Barracas en nuestra cancha, que no va a ser fácil, pero intentaremos poner el mejor equipo para sumar los tres puntos y posicionarnos en el campeonato. Después tendremos toda una semana para pensar en el próximo”.

La respuesta de Gallardo a Sebastián Beccacece

Luego de la fuerte acusación del DT del "Halcón", que había tratado al "Muñeco" de "arrogante y prepotente" por aquella discusión en Florencio Varela, uno de los máximos ídolos de la historia del "Millonario" puso paños fríos ante la consulta de los medios en este sentido. De hecho, simplemente se limitó a decir de manera tajante: "No había nada previo... Previo para ustedes capaz, para mí no tuvo nada de especial o algo diferente a cómo vivo cada partido".

Gallardo atendió a los hinchas de River en Chaco.

Cuándo juega River: próximo partido vs. Barracas Central

"La Banda" recibirá al "Guapo" el domingo 4 de septiembre de 2022 a las 20.30 horas en el Estadio Antonio Vespucio Liberti, "El Monumental" de la Ciudad de Buenos Aires, por la fecha 17 de la Liga Profesional de fútbol. El árbitro será Germán Delfino.

River vs. Barracas Central: hora, TV en vivo y streaming

El conjunto de Gallardo recibirá al de Rodolfo De Paoli con la transmisión en vivo del partido en la televisión del canal ESPN Premium, para el cual hay que tener contratados el servicio de cable y el del pack fútbol. Además, el streaming online correrá por la cuenta de Star +, la plataforma paga de ESPN, y de otras aplicaciones como DirecTV GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.