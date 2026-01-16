Los 11 de Gallardo en River con tres dudas y un debut para el amistoso vs. Peñarol

Con tres dudas y un debut, los 11 de Gallardo en River para jugar vs. Peñarol

River Plate tendrá su segundo amistoso de pretemporada este sábado 17 de enero cuando por la Serie Río de La Plata enfrente a Peñarol en Uruguay y Marcelo Gallardo planea el posible 11 que parará en el verde césped. Hasta el momento, el "Muñeco" tendría tres dudas en el equipo y, según trascendió, todo indica que habrá debut por parte de un refuerzo. Por supuesto, la palabra final la tendrá el DT más ganador de la historia del club que ya piensa en lo que se viene en la temporada.

Los de Núñez no sólo afrontarán los torneos locales, sino también la Copa Sudamericana que sueñan con volver a ganar de la mano de su entrenador. Para esto, tendrá que formar un elenco sólido y competitivo construyéndolo desde el principio del 2026. Ante esta situación, sí mantendría una base pero también planea modificaciones para ir definiendo una formación habitual a diferencia de lo sucedido en 2025 donde cambió permanentemente los nombres partido a partido.

Con un debut y tres dudas, Gallardo define el 11 de River vs. Peñarol

En principio, Santiago Beltrán seguirá en el arco ante la lesión de Franco Armani quien apunta a reaparecer en el debut del Torneo Apertura el sábado 24 de enero contra Barracas Central en condición de visitante. En la defensa cambiaría sólo un nombre y es del Matías Viña, que ya sumó minutos contra Millonarios pero esta vez estaría desde el arranque -Marcos "Huevo" Acuña todavía no está en condiciones a raíz de una dolencia-, pero existe la chance de que el juvenil Facundo González vuelva a ser titular como lateral izquierdo.

En el mediocampo aparecería Aníbal Moreno, otra de las incorporaciones que no dijo presente en el debut, en lugar del recién llegado Fausto Vera y la incógnita sería entre Giuliano Galoppo y el joven Santiago Lencina. Juanfer Quintero sería el enlace, mientras que Sebastián Driussi permanecería en el equipo junto a Facundo Colidio o Maximiliano Salas. Cabe destacar que tanto este último como el diez colombiano jugaron sólo los primeros 45 minutos contra Millonarios y se perfilan para estar de nuevo ante Peñarol.

Aníbal Moreno se perfila para ser titular en River

La posible formación del River de Gallardo vs. Peñarol

De esta manera, con las dudas y el posible debut, los 11 del "Millonario" de Marcelo Gallardo para el segundo compromiso de pretemporada serían: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña o Facundo González; Kevin Castaño, Aníbal Moreno, Santiago Lencina o Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio o Maximiliano Salas.

Cuándo juegan River vs. Peñarol: hora, TV y cómo ver el partido online

El "Millonario" y el "Carbonero" se verán las caras este sábado 17 de enero en el Campus de Maldonado de Uruguay desde las 22 por la Serie Río de La Plata. Será el segundo compromiso para el equipo de Marcelo Gallardo en la pretemporada del 2026 y la transmisión estará a cargo de Disney+ en su plan Premium. En el primer compromiso se impuso por 1 a 0 ante Millonarios de Colombia con gol de penal de Gonzalo Montiel y buscará seguir con la racha positiva.