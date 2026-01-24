La madre de Scarlato fulminó a River y la AFA: "Hay destrato y maltrato"

La madre del juvenil apuntó con River por la falta de oportunidades y ofrecer un salario "bajo".

Hay un gran problema en el fútbol argentino y es que los jugadores se marchan cada vez a edades muy tempranas. Al punto de que no logran realizar el proceso de formación como corresponde. Uno de los más recientes es el de Luca Scarlato que se fue de River bajo la modalidad de la patria potestad, pero los directivos pusieron en marcha una denuncia que cuenta con el apoyo de AFA para evitar que su representante lo pueda colocar en Europa. Algo que provocó el enojo de la madre del joven que salió a defender la decisión.

Después de varias instancias de negociación, Luca Scarlato junto a sus padres y Martín Guastadisegno, que se desempeña como representante, comunicaron en River que tomaron la decisión de no aceptar la propuesta de contrato. El motivo que entregaron es que se marchaban por una cuestión deportiva y no económica, pero los rumores señalan que el empresario habría ofrecido 200 mil dólares con el fin de ubicarlo en algún club de Europa. Esto provocó que desde el "Millonario" iniciaran una denuncia para quitarle la licencia de representación y judicializar cualquier intento de traspaso.

La AFA apoyó la denuncia de River contra Martín Guastadisegno y podría sumarse la CONMEBOL

“Nadie aceptaría el contrato que ofreció River. Te dicen que vale 100 millones de euros y te ofrecen un millón en pesos en mano. Y además al club le dijimos que no era económico, que no nos interesaba firmar", expresó Lorena Cuervo, madre del jugador, en charla con DSports Radio. "Nosotros queríamos que siguiera su carrera sin contrato. Lo iban a blindar casi hasta los 20 años y vemos que los chicos llegan a Reserva, no debutan y se van a préstamo a cualquier lado. Si pasa eso no tiene más posibilidad de nada", agregó.

Un detalle no menor dentro de esta historia es que Luca Scarlato dispone de pasaporte europeo y esto le ofrece una gran cantidad de facilidades para ser ubicado con rapidez en cualquier equipo del viejo continente. Es importante recordar que las transferencias de jugadores menores de edad no se encuentran permitidas por FIFA. Algo que quedó expuesto en la venta de Franco Mastantuono al Real Madrid que tuvo que esperar hasta los 18 años para ser vendido.

El juvenil iba a fichar con Parma de Italia, pero River advirtió que puede denunciar la operación y dejarla sin efecto.

"En la reunión le dijimos a River que teníamos propuestas, hasta Bayern Múnich preguntó porque tiene ciudadanía alemana. Luca jugó todo el año, estuvo esperando a River y se sintió incómodo. La sumatoria de cosas, las amenazas y el contrato… nos hicieron tomar la decisión familiar. Está el jugador en su derecho legal. Y no cobramos ninguna plata. Si yo hubiese cobrado 200 mil dólares hoy estaría tomando sol en Bora Bora", detalló Lorena Cuervo. En las últimas horas, se supo que el Parma quiso lograr un acuerdo con el "Millonario" para poder fichar a Luca Scarlato. Sin embargo, la postura pasa por obtener un un ingreso de dinero. Algo que el Milan y Sampdoria de Italia rechazaron.

En ese sentido, el Parma fue notificado desde la Argentina que se someterá a un proceso de judicialización de la operación en caso de que avance con la contratación del joven de 16 años. Esto podría dejar al club con el refuerzo, pero sin poder usarlo hasta que haya un veredicto. El hecho que otros dos equipos decidieran no avanzar con las negociaciones permite entender que la institución argentina podría llegar a ganar la pulseada en lo legal.

Por otro lado, la madre Luca Scarlato expuso un argumento para justificar la decisión de no aceptar el contrato que River ofreció en varios momentos del 2025. "Te dicen que vale 100 millones de euros y no te garantizan primera porque los chicos de Reserva salen a préstamo y quedan boyando en Banfield, Defensa, Platense o Independiente Rivadavia. Si yo tengo una joyita, como lo llaman ellos, y le ofrezco un millón de pesos… ¿qué beneficios tiene el jugador? Evidentemente no era tan joyita", comentó. Los hinchas en las redes sociales tildaron de poco válido este argumento y rápidamente mencionaron el caso de Enzo Fernández: se fue a Defensa y Justicia para tener minutos, desplegó todo su juego, regresó, fue vendido y luego se transformó en la figura de la Selección Argentina campeón del mundo.

Le pegó a la AFA

Otro elemento a considerar es que el reclamo de River cuenta con un importante apoyo de la AFA, que decidió aplicar dos medidas que fueron muy celebradas. La primera fue apoyar la denuncia contra Martín Guastadisegno para que quede inhabilitado a ejercer el rol de representante. Mientras que la segunda fue presentada en el Boletín Oficial y expone que ningún jugador podrá ser convocado a la Selección Argentina si se marcha por la patria potestad.

Sobre el último punto, Lorena Cuervo fue más que categórica con sus palabras. "La AFA defiende a los clubes… ¿y quién defiende a los jugadores? Tienen un signo peso en la frente. A Luca lo expusieron y esto escaló a un nivel de agresión que se fue de tema. Le escriben para desearle que le rompan las dos piernas, agreden a su familia. Hay mucho destrato y maltrato y acá la que pierde es la selección", culminó la charla.