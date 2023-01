Godín filtró la verdad del frustrado pase de Luis Suárez a River

Diego Godín, histórico defensor de la Selección de Uruguay, contó el motivo por el que Luis Suárez no llegó a River Plate. El "palito" del zaguero central contra "El Millonario" en una entrevista que le dio a ESPN.

Diego Godín, defensor histórico de la Selección de Uruguay, reveló el motivo por el que Luis Suárez no llegó a River Plate en el mercado de pases de mediados de 2022. El aguerrido zaguero central que se desempeña en Vélez Sarsfield no sólo se refirió a su compañero en la "Celeste" sino que también se burló del conjunto "Millonario" con un palazo contundente que dio que hablar. Claro que, los hinchas de la "Banda" no se lo perdonaron en las redes sociales.

Su llegada al "Fortín" para afrontar las fases finales de la Copa Libertadores sorprendió a más de uno y, casualmente, se dio en el mismo momento que se hablaba de que "Pistolero" se uniría al equipo que en ese entonces comandaba Marcelo Gallardo. Esto último no se concretó y el delantero continuó con su carrera en Nacional de Montevideo con el fin de prepararse para el Mundial de Qatar 2022. Godín recordó esto con gracia y no se guardó nada.

"Luis no vino acá porque nosotros dejamos afuera a River, ja. Después, yo vi la distancia y fue súper positiva su vuelta Nacional. Fue espectacular para el fútbol uruguayo. No en Nacional, en todo. Lo que lo potenció, le que dio en imagen, lo que profesionalizó y genera en otros futbolistas. Se sacó fotos con jugadores de Peñarol que lo criticaban. Llegó con un mensaje de unir y decir que adentro de la cancha somos rivales, pero afuera somos amigos. Fue espectacular lo que hizo", contó Godín en diálogo con Sebastián "Pollo" Vignolo en Equipo F.

Si bien no tuvo tantas participaciones en el elenco dirigido por su compatriota Alexander "Cacique" Medina, el defensor es un experimentado caudillo y demostró su jerarquía. Entre Libertadores y torneo local, Diego disputó tan sólo 8 partidos y convirtió un gol con la camiseta de Vélez. Esto también le sirvió para tener ritmo antes de la Copa del Mundo en la que finalmente participó en dos cotejos.

La impactante revelación de Godín sobre Lionel Messi

Para muchos jugadores que pasaron por el fútbol español, marcar al mejor del mundo no fue nada fácil. Godín fue uno de ellos y contó cómo fueron los cruces que tuvieron en el verde césped con él y con CR7: "Somos contemporáneos. Tuve la mala suerte de coincidir con él y con Cristiano en Europa. Nos quitaron varios títulos en el Atlético de Madrid. Sin Messi en el Barcelona ni Ronaldo en Real Madrid, tendríamos alguna Liga más y quizás alguna Champions. Logramos competir con la generación de estos monstruos".

Por último, el zaguero agregó sobre la "Pulga": "Su talento, con o sin espacios, la forma de girar y sacarse un jugador y la visión de juego para meter un pase es diferente. A veces no llegás a agarrarlo. Hubo una época en la que le pegábamos y no caía. Lo íbamos a buscar, se caía y se levantaba. Sólo se enojaba si le ibas de mala leche".