Gerard Piqué quiere llegar a River con una curiosa propuesta: "Puede ser"

La particular idea de Gerard Piqué para llegar a River en el futuro. El exjugador de Barcelona ya manifestó que prefiere al "Millonario" por sobre Boca y podría recalar en el estadio Monumental.

Gerard Piqué reveló que podría llegar a River y sorprendió con sus declaraciones desde España. El exdefensor de 36 años, ídolo de Barcelona, aseguró que podría recalar en el estadio Monumental tarde o temprano de la mano de su proyecto que también involucra al reconocido streamer vasco Ibai Llanos.

El excentral, quien se retiró del fútbol profesional a finales de 2022, reconoció que la Kings League que lidera podría estar en la Argentina en breve. El ex Manchester United ya declaró en diversas oportunidades que prefiere al "Millonario" por sobre Boca y la cancha de "La Banda" es una de las candidatas a albergar la última etapa de la competencia.

Piqué quiere llevar la Kings League a River: "A futuro"

El exfutbolista se refirió a esta situación desde su España natal y admitió: "Sueño, a futuro, poder llevar la Kings League a otros países". Consultado por los probables escenarios de la final de una de las próximas ediciones del certamen, el excompañero de Lionel Messi se animó y mencionó que "puede ser el Monumental de River o el Estadio Azteca (de la Ciudad de México)".

Piqué, la figura principal de la Kings League.

Qué es la Kings League que lidera Piqué

Se trata de una Liga de fútbol de siete contra siete que cuenta con la participación de streamers, exfutbolistas y otras figuras que pueden incluir hasta al ambiente artístico. Allí han estadio Sergio "Kun" Agüero, Ronaldinho, Neymar, Morena Beltrán, Iker Casillas, DjMaRiio, Nicki Nicole, Manuel Turizo, Sebastián Yatra e Ibai, entre otros.

Esta movida, en especial en la final, suele movilizar a más de 50.000 personas, con decenas de millones de euros de por medio para la organización general. Además de las semifinales y la definición por el trofeo en algún estadio importante, tanto de la Kings como de la Queens League (femenina), las series decisivas incluyen recitales y mucho show para que el público pueda disfrutar las ocho horas de espectáculo.

Piqué prefiere a River por sobre Boca: "Siempre le he tirado más"

En diversas declaraciones públicas con medios deportivos argentinos, el catalán reconoció: "Siempre he tenido preferencia por River, tampoco te sabría decir el porqué, pero siempre me ha parecido más Boca el Real Madrid y River el Barça". Y sentenció: "No te sabría decir por una razón en concreto, pero sólo con esta asociación pues siempre le he tirado más a River".