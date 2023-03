Fue campeón en River con Gallardo y casi muere en un accidente: "Me daban por fallecido"

Un exjugador que fue campeón con Marcelo Gallardo en River estuvo al borde de la muerte tras un accidente de tránsito. "Me daban por fallecido", recordó sobre aquel momento fuerte en su vida.

Un exjugador del fútbol argentino recordó el calvario que le tocó vivir durante su etapa como mediocampista, ya que cuando transitaba la plenitud de su carrera estuvo a punto de morir en un accidente de tránsito. Se trata de un volante que fue compañero de Marcelo Gallardo en River, con el que fueron campeones juntos del Torneo Clausura 2004. Y más tarde brilló en Huracán.

El protagonista es Patricio Toranzo, exfutbolista de 40 años que también vistió las camisetas de Atlético de Rafaela, All Boys, Racing, Quilmes y Almagro a nivel nacional. "El Pato" fue entrevistado por el programa de televisión La Zona de Fox Sports y repasó el vuelco del micro del "Globo" el 9 de febrero de 2016 en Venezuela, cuando la delegación emprendía el viaje de regreso de aquel país luego de haber vencido por 2-1 a Caracas en el repechaje de la Copa Libertadores.

Pato Toranzo recordó el accidente con Huracán en Venezuela: "El dolor va conmigo"

Como consecuencia de las graves lesiones en uno de los pies que luego derivó en las tres operaciones, el exjugador reconoció que llegó a sentir miedo de que tuvieran que amputarle alguna parte del cuerpo por las heridas que le había provocado el choque. De hecho, se rompieron la caja de cambios y los frenos del micro, y el conductor volcó el vehículo barranca abajo.

“Me ha cambiado la vida y me ha cambiado deportivamente. No es fácil. Yo estoy hablando con ustedes y el dolor va conmigo... El dolor va conmigo", les dijo a los periodistas Alejandro Wall, Verónica Brunati y Martín Reich. "Las 24 horas me duele. Yo jugué, hasta 90 minutos me ha tocado. Me golpeaban y me levantaba... A nadie se lo conté. A nadie", profundizó el ex Shanghai Shenhua de China y Ciclón de Bolivia.

Con detalles sobre lo sucedido en aquella jornada triste, Toranzo destacó: "Conté muy poco de lo que ha pasado. Me daban por fallecido y recién a las ocho horas hablé con mi familia", indicó y luego resaltó: "No quería hablar con nadie, yo tenía que estar concentrado con lo que pasaba ahí adentro porque sabía que si yo no tenía la fortaleza y peleaba con los médicos de Venezuela, que se han portado muy bien, no estaría hablando de una secuencia en mi carrera”.

Tras aquel accidente que por fortuna terminó sin víctimas fatales en Venezuela, el exmediocampista del "Quemero" sostuvo que ese momento como deportista “es lo más difícil porque vos por ahí me escuchas hablar de fútbol y...". También fue más allá: "Primero, soy un agradecido de que estoy vivo. Dios me regaló 10, 20, 30 años más. Estoy sumamente agradecido. Pero internamente no sabe lo que uno siente".

Así quedó el micro de Huracán tras aquel accidente en Venezuela.

"Yo te lo puedo contar pero sentir, no lo vas a sentir nunca. (Estuve) al segundo de que se me apagara la luz. Mirá a lo que uno puede llegar, uno empieza a valorar un montón de cosas...", reflexionó Patricio en el estudio de Fox Sports. Al mismo tiempo, opinó que "la vida es una cosa que si no pasás algo traumático o grave, no te das cuenta de lo que pasa alrededor”.

Muy crudo en su recuerdo y hasta con la voz entrecortada, "El Pato" admitió: “No lo pude hablar nunca, creo que es el primer programa que me siento después del fútbol. Peleé para que no me cortaran el pie". "Si era por cómo estaba la situación, era cortar el pie en Venezuela, hacer un doblaje y nos vemos en otra vida. Yo tenía una carrera por delante pero no sabía si iba a volver a jugar, a caminar”, puntualizó.

Con relación a cómo fue su rehabilitación con el correr de los años, Toranzo explicó: “Yo pasé tres operaciones, una en Venezuela y dos acá. Yo lo único que le dije a Fernando Locaso (entonces médico del plantel del ´Globo´) antes de entrar al quirófano fue ‘por favor, decime si me vas a cortar el pie ahora. Yo no quiero despertarme y que no esté'". Para cerrar, detalló la contundente respuesta del doctor: "Me miró y me dijo ‘no sé, hasta que no abra no sé qué va a pasar’. Me fui al quirófano sin saber, con anestesia completa. En Venezuela fue local, porque yo quería saber qué me estaban haciendo”.