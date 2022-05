Enzo Francescoli habló sobre la posible llegada de una estrella europea a River Plate: "Leí igual que ustedes"

El manager de River habló sobre el rumor que indicaba que Paulo Dybala podía ser jugador del conjunto millonario.

En los últimos días hubo un rumor sobre la actualidad de Paulo Dybala después de haberse ido de la Juventus. Fue su propia novia, Oriana Sabatini, la que activó las alarmas al sostener que podría haber una chance de que "La Joya" juegue en River a partir del próximo semestre. Enzo Francescoli, manager de la institución habló de la situación: "Leí el diario igual que ustedes"

El dirigente de River no le escapó el bulto de la pregunta e indicó lo que ocurrió dentro del club. Al respecto, el uruguayo aseguró que hay varias situaciones que se tienen que dar para que el ex jugador de la Juventus esté con la Banda Roja. "Leí el diario igual que ustedes, pero no sé nada. Cuando los jugadores vuelven a Argentina dependen de sus ganas", dijo Enzo Francescoli en charla con Radio del Plata.

En este punto añadió que hay varios jugadores que están en posición económica para no retornar por la "diferencia cambiaria". Al respecto nombró los casos de Enzo Pérez y Juanfer Quintero: "Son jugadores que hicieron mucho para volver". El comentario fue en clara referencia a la situación económica del club y, por supuesto, de ellos mismos que tuvieron que resignar dinero con respecto a lo que podrían cobrar en Europa.

Julián Álvarez recibió una noticia que alegró a todos los hinchas de River

Julián Álvarez les sigue dando alegrías a los hinchas de River, y no solamente dentro del campo de juego. Después del triplete a Sarmiento en Junín que le dio la clasificación al "Millonario" a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino, el delantero ya se enfoca en lo que se le viene al equipo de Marcelo Gallardo antes de partir a Manchester City.

El atacante cordobés de 22 años fue comprado por el gigante inglés el 31 de enero de 2022 a cambio de unos 24 millones de dólares, de los cuales alrededor de 19 le quedarán al club de Núñez. Con un contrato de cinco temporadas y media con "Los Ciudadanos", el arreglo fue que se quedara en la Argentina a préstamo hasta mediados de esta campaña.