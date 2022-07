El sentido mensaje de Julián Álvarez con el que se despidió de River: "Di lo mejor"

Julián Álvarez se despidió de River Plate con un sentido mensaje por medio de un video publicado en las redes del club.

Julián Álvarez se despidió de River Plate este viernes 8 de julio y lo hizo de una manera emotiva. El delantero de la Selección Argentina es nuevo jugador del Manchester City, pero no se fue del "Millonario" sin antes dedicarle unas palabras a quienes pertenecen al club y a sus hinchas. A su vez, desde la institución británica ya le dieron la bienvenida a través de las redes sociales y el "Araña" brindó sus primeras declaraciones.

El atacante cordobés se mostró muy feliz por el nuevo paso en su carrera, pero sin olvidar lo que vivió con la camiseta del "Millonario". En 121 partidos oficiales, Álvarez marcó un total de 54 goles y brindó 31 asistencias. Quedó a sólo un tanto del colombiano Rafael Santos Borré, el máximo anotador del ciclo de Marcelo Gallardo. Julián se acordó de todos en la "Banda" y les dejó un sentido saludo que desde River publicaron en sus cuentas oficiales.

"Quería agradecerle a todo el mundo River, a toda la gente que trabaja con el plantel profesional, nutricionistas, cuerpo médico, cuerpo de psicólogos, cuerpo técnico y a todos mis compañeros, a Tito y a toda la gente de la pensión, a la gente del Instituto River Plate. Porque desde que llegué al club en 2016 siempre me han tratado muy bien, me han cuidado, me han protegido. Me sentí muy cómodo, me han hecho crecer tanto como jugador, como persona me inculcaron muchos valores", expresó Álvarez.

Y agregó: "Siempre di lo mejor para ayudar desde donde me toque a mis compañeros, para estar a la altura de lo que significa vestir estos colores y representar a este club tan grande. Estoy muy orgulloso de lo que he logrado con 22 años en este club, me llevo grandes recuerdos, muy buenos amigos y bueno, agradecerles a todos los hinchas por el cariño y el apoyo de siempre, a la familia y amigos que también estuvieron siempre desde que soy muy chico y acá, para que sepan, siempre queda un hincha de River. Les mando un abrazo grande".

Las primeras declaraciones de Julián Álvarez como jugador del Manchester City

A través de las redes del Manchester City compartieron un video de Julián Álvarez hablando de su llegada al club: "Estoy muy contento de llegar a este club. De chico siempre soñé con jugar en Europa, en los mejores clubes, en grandes ligas y hoy estar acá es un privilegio. Me ha tocado jugar en distintas posiciones dentro de la cancha, pero yo creo que tengo inteligencia para ocupar espacios en el frente de ataque y soy buen finalizador de jugadas a la hora de definir. Miré muchos partidos del City, da gusto porque es uno de los mejores que juega al fútbol, me siento identificado".

"Tuve la posibilidad de hablar con Guardiola en febrero cuando se dio lo de la firma. Creo que es uno de los mejores entrenadores del mundo que estuvo en la élite y espero estar a disposición para seguir creciendo como futbolista y como persona. De chico siempre tuve sueños objetivos de jugar en grandes ligas y estoy entusiasmado de jugar en la Premier League, ya hablé con Wilfredo Caballero, con Nico Otamendi y con el "Kun" Agüero. Es un cambio grande pero tiene similitudes con lo que estaba viviendo".