El representante de Borja terminante con River: "Se cayó"

Las palabras del representante de Miguel Borja apuntan, directamente, a la imposibilidad que tuvo River para pagar en la última semana.

Un día antes del partido de octavos de final frente a Vélez, el conjunto que dirige Marcelo Gallardo recibió una mala noticia por parte del representante de Miguel Borja. Después de la negociación y luego de haber estado cerca de desembarcar, ahora todo parece haber cambiado para River Plate.

Las palabras del representante de Miguel Borja apuntan, directamente, a la imposibilidad que tuvo River para pagar en la última semana. Juan Pablo Pachón, en diálogo con El Heraldo, indicó: "Los problemas que tuvo el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo para poder cancelar el total del pase, unos 7 millones de dólares, no se solucionó y la institución currambera no aceptó un pago a cuotas, por lo que el negocio se cayó". Si esta situación, finalmente, avanza el delantero colombiano seguirá en el Junior durante el próximo Torneo Finalización.

En la previa del partido ante Vélez, la segunda derrota consecutiva del River de Marcelo Gallardo llevó a que muchos periodistas en el ambiente del fútbol argentino se refieran a este momento como "una crisis" por la que transita "El Millonario". Entre aquellos que opinaron al respecto estuvo nada menos que Mariano Closs.

El conductor de ESPN F90 reveló su visión acerca de los bajos rendimientos del conjunto del "Muñeco" durante las caídas a manos de Vélez (1-0) por la Copa Libertadores y de Huracán (3-2) por la Liga Profesional. Luego del testimonio del relator hubo un debate de varios minutos en el estudio del canal con sus colegas Esteban Edul, Luciana Rubinska, Martín Costa, Leonardo Paradizo, Juan Simón y Leonardo Gabes.

La visión de Closs sobre la crisis de River: "A Gallardo lo veo agotado"

En pleno arranque del programa de televisión del lunes 4 de julio de 2022 al mediodía, el presentador opinó que, tras la caída ante "El Globo", el entrenador del equipo de Núñez "se fue enojado o ya superado por el rival, entregado". Además, aseguró que "(Sebastián) Battaglia fue más inteligente que Gallardo en no hacerle caso a la derrota, en no darle importancia, porque Battaglia dijo que no iba a poner titulares pero Gallardo lo terminó haciendo".