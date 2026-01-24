El insólito gol que River perdió con una mano que el VAR dejó pasar ante Barracas

River Plate se perdió una chance clarísima para abrir el marcador: la polémica jugada que tuvo una mano de un jugador de Barracas Central.

River Plate debuta en el Torneo Apertura frente a Barracas Central con varios refuerzos desde el inicio. El equipo de Marcelo Gallardo tuvo una chance clarísima que no terminó en gol de forma insólita e incluyó una mano en el área que el VAR dejó pasar.

A los 16 minutos, cuando River ya manejaba la pelota y se hacía cargo de la responsabilidad del encuentro llegó una jugada que encendió la polémica. Tras una gran jugada colectiva, que incluyó pases de primera, Fausto Vera quedó solo en el área chica y, tras definir, la pelota dio en la mano de Gastón Campi.

Si bien el exjugador de Argentinos Juniors tuvo una segunda oportunidad en el rebote y la envió al lado del palo, enseguida Vera le protestó al árbitro una mano de Campi. Sin embargo, luego de que la jugada fuera revisada por el VAR, el juez, Nicolás Ramírez, explicó a futbolistas de River que la mano no ampliaba volumen, ya que la tenía pegada al pecho.

Desde el inicio de la primera parte, el "Millonario" demostró buenas conexiones en la mitad de la cancha, con Anibal Moreno en el centro y Vera soltándose como volante por derecha, más la buenas asistencias de Juanfer Quintero.

Formaciones probables de Barracas Central y River

Barracas Central: Marcelo Miño; Rodrigo Insúa, Gonzalo Goñi, Nicolás Capraro, Facundo Mater; Iván Tapia, Siro Rosané, Alexis Domínguez, Facundo Bruera; Maximiliano Zalazar, Marco Iacobellis. DT: Fernando Berón.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván o Kevin Castaño; Juan Fernando Quintero, Facundo Colidio, Maximiliano Salas o Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.

Barracas Central vs River: Ficha técnica

Torneo: Torneo Apertura 2026 - Primera fecha.

Torneo Apertura 2026 - Primera fecha. Fecha: sábado 24 de enero de 2026.

sábado 24 de enero de 2026. Horario: 17 (hora argentina).

17 (hora argentina). Estadio: Claudio Fabián Tapia.

Claudio Fabián Tapia. Árbitro: Nicolás Ramírez.

Nicolás Ramírez. VAR: Héctor Paletta.

Héctor Paletta. Transmisión: ESPN Premium.

*Noticia en desarrollo...