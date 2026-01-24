Trezeguet vuelve a River: ¿qué rol que tendrá dentro del plantel?

En medio de rumores de incorporaciones y salidas de jugadores del plantel profesional, River sorprendió con una noticia totalmente inesperada debido a que hizo oficial el regreso de David Trezeguet. Una noticia que desató un enorme grado de aceptación por parte de los hinchas, debido a que reclamaban que sus conocimientos estén al servicio de la institución después de que decidiera retirarse de la actividad en el 2015.

"David Trezeguet fue presentado oficialmente en un nuevo rol institucional orientado a la vinculación y representación del Club, con el objetivo de acompañar la estrategia de relacionamiento, el desarrollo de alianzas y la proyección institucional de River Plate. La presentación se realizó junto al presidente, Stefano Di Carlo", expresa el comunicado que el "Millonario" publicó en su web para darle la bienvenida al exjugador campeón del mundo con Francia en 1998.

El delantero defendió la banda roja en 37 partidos y marcó 17 goles

El anuncio expone que David Trezeguet se desempeñará en cuatro áreas que son consideradas de gran importancia en el fútbol moderno, ya que permitirían la captación de nuevos ingresos de dólares en un contexto que busca iniciar las obras para ponerle el techo al estadio Monumental.

"Armado y la gestión de alianzas estratégicas con organizaciones, empresas e instituciones, acompañamiento en acuerdos comerciales y activaciones vinculadas a sponsors y partners del Club, así como en el desarrollo de programas de academias y experiencias formativas, representación institucional y deportiva del Club en eventos oficiales, celebraciones, encuentros protocolares y acciones de vinculación y relaciones con referentes del fútbol, la industria del deporte y actores clave (locales y, cuando corresponda, del exterior), en coordinación con las áreas correspondientes del Club", señaló la institución.

Es importante recordar que no se trata de una decisión pensada en sumar una figura por su pasado deportivo, debido a que el exdelantero tiene una experiencia en la función que desarrollará. Esto es producto de que se desempeñó por un tiempo en la Juventus de Italia como representante institucional. El cargo que le entregaron en el 2015 consistió en ser el presidente del proyecto de leyendas y brand ambassador, representando a la institución a nivel mundial.

River le va a poner techo al Monumental: cuánto gastará y cuándo comienzan las obras

No se trata de un rumor, sino de una confirmación por parte de River que hay un plan en marcha para encontrar el mejor proyecto que le permita al estadio Monumental recibir una quinta bandeja, además de la presencia de un techo que solo dejaría al campo de juego descubierto. Se trata de un proceso de ampliación y modernización que colocará al escenario en uno de mayor capacidad en la región al momento de albergar un partido.

"El Monumental será el único estadio de Sudamérica con 100% de sus tribunas techadas y capacidad cercana a los 100 mil hinchas. Se montará una estructura externa con 100 columnas y la obra avanzará en receso para no perder la localía", expresaron desde el Diario Olé. Un estimado expone que el "Millonario" tendrá que juntar 100 millones de dólares para que las obras se lleven a cabo sin problemas. Otro detalle señala que una parte de la estructura tendrá que ir por fuera del recinto, debido a que su antigüedad no permite que le carguen un peso mayor al que soporta en la actualidad.