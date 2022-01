El guiño de Lucas Alario que ilusiona a los hinchas de River

Lucas Alario tomó una decisión sobre su carrera e ilusionó a los hinchas de River que lo quieren nuevamente en el equipo.

El mercado de pases en River Plate está más activo que nunca. Tras la llegada del colombiano Juan Fernando Quintero, la venta de Julián Álvarez y la posible llegada de Ezequiel Barco, ahora los hinchas sueñan con el regreso de otro importante jugador. Lucas Alario está en la mira de Marcelo Gallardo y la dirigencia del "Millonario", y este sábado 22 de enero el atacante ilusionó a los fanáticos con una drástica decisión sobre su futuro.

Alario debutó en Colón de Santa Fe en 2011 y años después llegó a River. Al poco tiempo ganó la Copa Libertadores del 2015 marcando un gol en semifinales ante Guaraní de Paraguay y luego en el duelo decisivo contra Tigres de México. Vistió la "Banda" en 82 oportunidades y consiguió un promedio de medio gol por partido, ya que alcanzó los 41 tantos. Esto llamó la atención del Leverkusen, con el que ya lleva cinco temporadas y 53 gritos.

Si bien el "Pipa" se quedará seis meses más en Alemania, los hinchas del "Millonario" sueñan con su regreso, ya que desestimó una importante oferta por parte del Palmeiras de Brasil. Es claro que River necesita un 9 de área que le será útil tras la salida de Álvarez al Manchester City en junio. El exdelantero de Colón es uno de los apuntados para volver al club, lo que también ayudaría a su carrera pensando en el Mundial de Qatar 2022.

No hay dudas que es un jugador de jerarquía y, en el día que le dijo que no al bicampeón de América, lo demostró nuevamente. El Bayer Leverkusen goleó al Augsburgo por la fecha 20 de la Bundesliga y Alario fue uno de los protagonistas. Lucas convirtió el último tanto del 5 a 1 y lo hizo de una manera muy particular. Cuando transcurrían 36 minutos del complemento recibió la pelota de un compañero y definió de taco entre las piernas del arquero rival.

Los datos de la salida de Julián Álvarez

La venta de Julián Álvarez a la sociedad City Football Group rompió con todos los pronósticos en el mercado de pases. La empresa que administra a varios clubes en el mundo, entre ellos el Manchester City, compró el pase del delantero por 20 millones de euros. Álvarez continuará en River Plate por seis meses más con la opción de quedarse hasta diciembre en caso de que el "Millonario" avance en la Libertadores.

La "Araña" tuvo un inmejorable año 2021. Álvarez ganó tres títulos con River y además fue el goleador del equipo. En 50 encuentros disputados marcó 26 goles y se convirtió en la gran figura del plantel. Este nivel llamó la atención de Lionel Scaloni para convocarlo a la Selección Argentina, y de varias instituciones grandes de Europa.