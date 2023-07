Demichelis reveló cómo está la posible llegada de Pity Martínez a River: "Ilusión"

Martín Demichelis se refirió a las negociaciones que existen con Pity Martínez y no ocultó su deseo para tenerlo en el plantel.

River Plate festejó el título de la Liga Profesional en el Monumental y busca más razones para sonreír. El entrenador, Martín Demichelis, dio indicios sobre la posible llegada de Gonzalo "Pity" Martínez y, lejos de esquivar el tema, esperanzó a los hinchas.

El plantel del "Millonario" está plagado de figuras, muchas de las cuales están siendo sondeadas por importantes equipos de Europa, como Nicolás De La Cruz y Lucas Beltrán. En esa sintonía, los dirigentes quieren darle el gusto al DT de reforzar el equipo con jugadores de más jerarquía y todo indica que el sueño de repatriar a "Pity" no es imposible.

La revelación de Demichelis sobre Pity Martínez

Desde hace algunos días, Enzo Francescoli, inició conversaciones con el propio Martínez y su agente para conocer la situación del jugador que se está recuperando de una rotura del ligamento anterior de la rodilla. Como la respuesta fue positiva, se encendió la ilusión en el mundo River pero el DT eligió ser más cuidadoso.

Minutos después de la finalización del partido ante Racing, Demichelis fue consultado sobre cómo está la negociación con "Pity" y manifestó: "No vamos a ser hipócritas: cuando el río suena, agua trae. Pero hay que ser muy, muy cautelosos, muy cuidadosos, porque el Pity pertenece a otra institución en la cual tiene un año de contrato. Va a depender de él, si soluciona el problema o no".

Si bien reconoció que existen contacto con el jugador surgido en Huracán, quiso calmar los ánimos ante la posibilidad que las conversaciones no lleguen a buen puerto. Es que para el pase de Martínez pueda realizarse, el talentoso zurdo debería lograr la recisión de su contrato que vence en junio de 2024. En el entorno del futbolista no lo ven imposible porque Al Nassr se sacaría de encima un contrato alto.

Para finalizar, "Micho", que consiguió su primer título con el club, se mostró entusiasmado con el "Pity" pero dejó en claro, una vez más, que no será sencilla su salida de Arabia Saudita: "Si él tiene la posibilidad y quiere volver, creo que River les abre las puertas a aquellos ídolos que en algún momento desean volver. No es fácil, no es tan sencillo, como se menciona y como parece. Hay que ser cuidadoso, porque si no el hincha se ilusiona".