Atención River: una estrella de Atlético Mineiro reveló su secreto para meter goles

Hulk, delantero del 'Galo', dio un aviso antes del primer partido de la serie contra el 'Millonario': "Trabajo excepcional".

River Plate enfrentará el próximo martes el primer duelo de las semifinales de Copa Libertadores frente a Atlético Mineiro. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, que empató el viernes ante el puntero Vélez Sarsfield por 1 a 1 (resultado que lo deja prácticamente afuera de la lucha en la Liga Profesional de Fútbol), visitará al 'Galo' a partir de las 21:30 horas en búsqueda de encaminar la serie (definirá en el Estadio Monumental) para meterse en la final que se disputará el 30 de noviembre. En la previa del encuentro de ida, una de las figuras del equipo brasileño reveló su secreto para explicar su buen presente goleador y palpitó el cruce ante el 'Millonario'.

El cuadro de Belo Horizonte viene de eliminar a Vasco da Gama en la Copa de Brasil y clasificarse a la final del certamen el pasado sábado. Hulk, autor del tanto del empate que le dio el pase a los comandados por Gabriel Milito, habló sobre la gran anotación que realizó y que puede afectar a Franco Armani, arquero de los de Núñez: "Agradezco a mi ojeador, que hace un trabajo excepcional. Dijo que hoy la posibilidad de marcar un gol sería en la esquina derecha encima del portero, o un centro a la esquina izquierda del portero en el suelo".

Hulk habló sobre el duelo ante River por las semifinales de la Libertadores: "Gloria eterna"

El atacante de 38 dio sus sensaciones en la previa del primer partido contra River, el cual tendrá lugar en el Arena MRV de Belo Horizonte: "De aquí a tres días tenemos un gran partido en busca de la gloria eterna, ahora no tenemos tiempo para celebrar. Tenemos un partido muy importante en nuestra casa. Vamos a enfrentar a un gran rival. Queremos llegar a la final de la Libertadores". Además, se refirió a su salida del campo sobre el final del encuentro y envió un mensaje tranquilizador a los hinchas: "Fue por precaución. El campo estaba bastante pesado. La última lesión que tuve fue porque seguí insistiendo con un poco de dolor y me termine lesionando. Para que esto no pase, Milito me reemplazó inmediatamente, pero estoy bien y listo para el próximo partido", declaró.

Vuelve Bustos: se perfila la formación de River vs. Atlético Mineiro por la Copa Libertadores

De esta manera, Gallardo va moldeando la alineación del conjunto argentino para visitar a los brasileños. Mientras que Franco Armani será el arquero, la defensa estará integrada precisamente por Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz y Acuña. En la mitad de la cancha aparecerán como fijas Santiago Simón y Matías Kranevitter, mientras que de allí en adelante la única certeza es la de Miguel Ángel Borja como el centrodelantero. Las otras tres posiciones en la cancha se la disputarán Ignacio "Nacho" Fernández, Maximiliano Meza, Manuel Lanzini, Claudio "Diablito" Echeverri y Facundo Colidio.

En tanto, Pablo Solari y Franco Mastantuono están más relegados en la consideración del "Muñeco". Sin embargo, el esquema todavía no está definido, ya que el buen nivel de Leandro González Pirez podría generar que el central se sume para armar una línea de cinco en defensa, por lo que deberían salir alguno de los tres mediocampistas ofensivos. A la espera de la confirmación del sistema del 4-2-3-1 o el 3-4-3, la "Banda" tiene la ilusión de conseguir un buen resultado en Brasil para luego definir la semifinal de la Libertadores en el Monumental e ir por la quinta estrella en este torneo en la historia del club de Núñez.

Bustos volverá en River para visitar a Atlético Mineiro.

Cuándo juega River vs. Atlético Mineiro por la Copa Libertadores 2024