Un reconocido futbolista se marchó de River hace poco tiempo, luego de manifestarle a Marcelo Gallardo sus ganas de irse. Ahora, está sin club y vende calzoncillos por internet. El deportista en cuestión no es otro que Juan Fernando Quintero, quien dejó vacante la número 10 del equipo millonario para marcharse al fútbol de la Superliga China.

Tras haberse cerrado el mercado de pases en el país asiático y no lograr el permiso de trabajo para ponerse a disposición del plantel de Shenzhen Kaisa, Juanfer deberá esperar hasta el año 2021 para volver a jugar oficialmente. De hecho, se espera que el volante colombiano (quien actualmente está en Bogotá), se marche a China en el corto lapso para terminar de sellar su vínculo, realizar la revisión médica y volar directo a Miami. Allí, vacaciones mediante, el Panita aguardará que termine el 2020 para poder sumarse a su nuevo club.

JUANFER QUINTERO VENDE CALZONCILLOS POR INTERNET

"¿Qué esperás? Llamá ya y separá el tuyo", fueron las palabras de Quintero, que ahora tendrá como una de sus principales fuentes de ingreso la venta de ropa interior masculina por Internet. A través de su sitio web, el talentoso futbolista sudamericano les da la bienvenida a sus clientes con el siguiente lema: "Una prenda 10 para un hombre de 10".

QUINTERO, FURIOSO CON LOS HINCHAS DE RIVER QUE LO CRITICAN

La salida de Quintero fue un tanto rápida e inesperada. Tras comunicarle a Marcelo Gallardo su deseo de emigrar, apenas completó un puñado de entrenamientos para luego obtener una licencia y marcharse a Miami en búsqueda de un período vacacional. Su adiós generó sensaciones encontradas entre los hinchas, a punto tal de que quien convirtió uno de los goles más importantes de la historia de River (ante Boca, ganando la Copa Libertadores 2018 en Madrid) debió cruzar en Twitter a quienes lo criticaron.

"Amigos, buenas noches, ¿por qué hacen tanta polémica? Cada quien hace con su vida lo que quiere. Y más con sus decisiones, lo hago para aclarar. Yo soy feliz, es lo que importa. No busco aceptación, soy y siempre seré yo. Bendiciones", sentenció firmemente. Pero, ¿cuál fue el problema que generó la molestia del cafetero esta vez?", manifestó Quintero, a través de su cuenta personal de Twitter.

