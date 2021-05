Gallardo desechó una fuerte propuesta de un club gigante de Europa.

En las últimas horas, se conoció la noticia de que Marcelo Gallardo rechazó una oferta millonaria para ser el entrenador de la Roma de Italia. Es por ese motivo que el club europeo decidió inclinarse por José Mourinho, quien ostenta una gran trayectoria en diferentes clubes de aquel continente.

Según Olé, "El Muñeco" fue contactado por la dirigencia de Roma encabezada por Dan Friedkin. Él es un empresario estadounidense que compró el 86,6% de las acciones de la Roma hace poco menos de un año. Sin embargo, Gallardo dijo que no: aseguró que recién a partir del 31 de diciembre podría considerar ofertas.

¿Qué pasa el 31 de diciembre? Finaliza el contrato de Marcelo Gallardo con River, y es por ese motivo que recién allí el DT evaluará alternativas para su futuro. De hecho, a Roma tampoco le aseguró que hubiese aceptado su ofrecimiento en caso de estar libre.

Así las cosas, el técnico de River dio una buena señal de continuidad de aquí a que finalice el año 2020. Por delante tiene compromisos importantes y un objetivo claro: intentar volver a ganar la Copa Libertadores tras obtener la edición 2018 ante Boca Juniors, en Madrid.

Gallardo explotó en conferencia de prensa: "No digas esta pelotudez"

Marcelo Gallardo se caracteriza por brindar conferencias de prensa respetuosas y con un vocabulario propicio para los medios de comunicación. Sin embargo, este martes por la tarde protagonizó un inesperado momento en el que no pudo ocultar su bronca contra un grupo de periodistas a los que tildó de "oportunistas y mediocres". Con insultos y un tono claramente serio, "El Muñeco" lanzó: "No me digas esta pelotudez".

"A la crítica objetiva la escucho. Pero esa pelotudez de si hablás o no hablás porque perdiste, es realmente de oportunistas mediocres. Si tuviese nombre y apellido, le diría 'no digas esta pelotudez'. No puedo estar dándoles de comer a todos porque digan alguna pelotudez como esa", exclamó Gallardo, para la sorpresa de los hinchas de River y del fútbol en general.

Sus declaraciones hicieron ruido en las redes sociales, y principalmente los fanáticos de Boca aprovecharon esta situación para caratular a Gallardo como una persona "soberbia". En tanto, gran parte de los aficionados de River estuvieron de acuerdo con sus palabras y suscribieron al pie de la letra lo manifestado por "El Muñeco".