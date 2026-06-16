River Plate sigue achicando plantel, no tendrá en cuenta a mundialistas Kevin Castaño y Matías Galarza

FOTO ARCHIVO-Kevin Castano, de River Plate, en el Mundial de Clubes de la FIFA

River Plate anunció el martes que el colombiano Kevin ‌Castaño y ‌el paraguayo Matías Galarza Fonda no serán tenidos en cuenta por el DT Eduardo Coudet al regreso de la Copa del Mundo.

River tampoco considerará al chileno Paulo Díaz, ​al campeón ⁠del mundo Germán Pezzella, a Maximiliano ‌Meza, Fabricio Bustos, Alex ⁠Woiski, Maximiliano Salas y ⁠Giuliano Galoppo.

Los futbolistas que no son tenidos en cuenta "no integrarán la delegación" ⁠que el sábado viajará a ​España para realizar la ‌pretemporada y "deberán presentarse el ‌lunes 22 de junio para ⁠entrenar" en Buenos Aires.

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"Una vez finalizada la participación de su selección en el Mundial, Kevin Castaño ​se ‌reincorporará a los entrenamientos junto a los jugadores mencionados", indicó el club sobre el mediocampista que llegó en enero de ⁠2025 desde el Krasnodar ruso.

Galarza, que arribó a River a mediados de 2025 desde Talleres y seis meses después pasó a préstamo al Atlanta United de la MLS, correrá con la ‌misma suerte "en caso que el ejercicio de la opción de compra no sea ejecutada efectivamente".

River rescindirá además los contratos del uruguayo Matías Viña y ‌el ecuatoriano Kendry Páez, ambos con sus seleccionados de fútbol en la Copa ‌del Mundo, ⁠dijo el lunes un portavoz del popular club argentino.

Las ​salidas de ambos futbolistas también se harán efectivas después del Mundial, de acuerdo a reportes de prensa local.