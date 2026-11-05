River le ganó 2 a 0 a Aldosivi en la última fecha del Torneo Clausura: goles y resumen del partido

Un flojo River le ganó al descendido Aldosivi en la última fecha del Torneo Clausura 2026: goles y resumen del partido.

River Plate afrontaba un partido determinante para cerrar la fase regular del Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio visitará este jueves 5 de noviembre a Aldosivi en Mar del Plata desde las 15, en el estadio José María Minella, por la última fecha de la Zona B.

{{{htmlAmp}}}

El encuentro era clave para las aspiraciones del Millonario, que necesita recuperarse del golpe sufrido ante Boca y mantener viva su ilusión de clasificarse a la Copa Libertadores 2027. Para ello, deberá ser campeón del certamen sí o sí, ya que no podrá ir por la tabla anual.

El resumen de Aldosivi vs. River por el Torneo Clausura 2026

En los primeros minutos, el equipo de Ponzio intentó imponer condiciones y se hizo de la posesión de la pelota, aunque sin demasiada profundidad. De entrada, el cuadro local ya tuvo a dos amonestados por el juego brusco. Más allá del dominio, el "Millonario" no pudo trasladarlo al marcador y se fueron 0-0 el descanso.

Por dónde ver a River contra Aldosivi de manera legal

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El partido entre Aldosivi y River será transmitido por el Pack Premium ( ESPN Premium y TNT Sports ).

). El streaming online irá por Disney+, TNT GO, Telecentro Play, DGO y Flow.

Las formaciones de Aldosivi y River

Aldosivi: Lucas Acosta; Santiago Moya, Néstor Breitembruch, Joaquín Pombo, Braian Cufré; Martín García, Lucas "Pata" Castro, Agustín Palavecino, Alan Sosa; Nicolás Gaitán y Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.

River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Aldosivi vs. River, por el Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino (ESPN Premium).

Cómo llegan River y Aldosivi

El partido se disputará después de la derrota por 1-0 en el Superclásico de la Bombonera. Ese resultado complicó todavía más el panorama de River en la tabla anual y dejó al equipo sin margen de error. Con 52 puntos, el conjunto de Núñez perdió la posibilidad de terminar entre los tres primeros y ya no depende exclusivamente de sus propios resultados para acceder al máximo certamen continental.

Del otro lado estará un Aldosivi que atraviesa una temporada complicada. El equipo marplatense ya perdió la categoría y disputará el encuentro con el objetivo de cerrar su participación en Primera División. Además, tiene un antecedente reciente que representa una advertencia para River: fue el verdugo del Millonario en la Copa Argentina, cuando consiguió una victoria que generó un fuerte impacto en Núñez.

Para el conjunto de Ponzio, ganar será fundamental. River necesita sumar los tres puntos para asegurar su clasificación a los playoffs del Clausura y mejorar su posición en la Zona B. Actualmente ocupa el cuarto puesto, con 23 unidades. Una victoria le permitirá avanzar a los octavos de final sin depender de otros resultados y, además, tendrá la posibilidad de definir esa instancia en el Monumental.

Qué necesita River para jugar la Copa Libertadores 2027

Actualmente, tiene dos caminos posibles para conseguir la clasificación: