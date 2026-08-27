La salida de Eduardo Chacho Coudet de River Plate volvió a traer al escenario la posibilidad de una vuelta de Marcelo Gallardo al club que le hizo una estatua. Sebastián El Pollo Vignolo puso al aire en ESPN una reciente entrevista con "El Muñeco" en la que dejó definiciones contundentes sobre su lazo con River.

Consultado por el Pollo sobre la posibilidad de regresar a la institución de Núñez en algún momento, el director técnico descartó la idea de una despedida definitiva y remarcó la imposibilidad de desligar su vida personal del club.

Ante la consulta directa sobre si imaginaba un retorno, Marcelo Gallardo fue categórico respecto a su pertenencia institucional. "Yo nunca me voy a ir. Yo nunca me voy a ir de River. Por más que hoy no esté o otras veces no haya estado, nunca me voy a ir de River", sentenció el entrenador frente a las cámaras de ESPN.

En esa misma línea, el técnico explicó que su cotidianidad y sus afectos continúan entrelazados con la vida de la entidad de Núñez. "No lo puedo sacar a River de mi vida. Entonces siempre voy a volver o como padre buscando a mi hijo al colegio o, en algún momento si no estoy, dándome la posibilidad de ir a la cancha sin que eso genere ningún tipo de ruido ni alboroto", detalló el ídolo riverplatense.

Asimismo, el técnico admitió que modificó su postura respecto a la exposición pública y las interpretaciones que suele despertar su figura en el estadio. "Antes decía: 'No, no voy porque se puede generar algo o puedo incomodar'. Y hoy ya no. Hoy hago lo que siento con las ganas que tengo de hacerlo y no me importa lo que digan, no me importa lo que genere", aseguró con firmeza.

La naturalidad ante la derrota y sus salidas del club

Durante la entrevista en Fútbol 90, el Pollo planteó la sensación generalizada de que una figura exitosa como él debía despedirse siempre en lo más alto de la gloria. Frente a ese comentario, el director técnico desmitificó la exigencia de cerrar los ciclos únicamente con triunfos y expuso una visión pragmática sobre el fútbol.

"Yo las dos veces que me fui de River me fui perdedor y no se me caía ningún anillo por irme de esa manera", recordó Marcelo Gallardo al repasar sus etapas previas en el club. En su análisis, el entrenador sostuvo que ese tipo de desenlaces forman parte intrínseca de la competencia profesional.

Para concluir, el técnico reafirmó su postura sobre el desenlace de las etapas deportivas y la aceptación de los resultados adversos: "Es más, lo veía como algo mucho más todavía más natural. Te vas cuando vas perdiendo, cuando te toca perder". De esta manera, el exfutbolista sintetizó su mirada madura sobre los ciclos deportivos y ratificó que su vínculo con el club permanece inalterable.