River busca los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

River Plate recibe a Independiente Santa Fe por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Tras el empate 0-0 en la ida disputada en Colombia, el equipo de Núñez define la serie en el Estadio Monumental con la necesidad de sellar la clasificación y dejar atrás su irregular presente en el ámbito local.

Cómo llega River al cruce por Copa Sudamericana

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet no atraviesa su mejor momento en el Torneo Clausura, donde suma apenas cuatro puntos en seis fechas y se ubica penúltimo en la Zona B. En su última presentación, igualó 2-2 frente a Vélez tras ceder una ventaja de dos goles. Sin embargo, en el plano internacional mostró su mejor versión: avanzó a octavos como líder invicto del Grupo H con 14 unidades.

Por su parte, el equipo colombiano comandado por Pablo Repetto llegó a esta instancia luego de finalizar en la tercera posición de su zona en la Copa Libertadores y superar los playoffs de la Sudamericana con un categórico 5-0 global sobre Caracas de Venezuela. Luego del cero en Bogotá, buscará dar el golpe en Buenos Aires.

Fecha: Miércoles

Estadio: Monumental

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

VAR: Leodán González (Uruguay)

TV: DSports, Paramount+ y Disney+

Las formaciones de River e Independiente Santa Fe

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Joaquín Freitas, Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Independiente Santa Fe: Sin confirmación oficial del once titular. DT: Pablo Repetto.