Una leyenda de Chile fulminó a Ricardo Gareca: "Decepcionado"

Una leyenda de la Selección de Chile fulminó a Ricardo Gareca por las flojísimas Eliminatorias sudamericanas de "La Roja" rumbo al Mundial 2026. El equipo no encuentra un buen funcionamiento, marcha último en la tabla de posiciones y es cada vez más lejano el sueño de regresar a una Copa del Mundo después de dos ausencias consecutivas.

En medio de la crisis en el país trasandino, las críticas en esta oportunidad fueron de parte de Elías Figueroa, uno de los mejores futbolistas chilenos de la historia. El exdefensor de 77 años, multicampeón a lo largo de su carrera profesional, no tuvo piedad con el emblema de Vélez y dio a entender que ya no le queda demasiado tiempo al mando del combinado nacional.

Elías Figueroa destrozó a Gareca: "No conoce Chile"

Durante la entrevista con el medio de comunicación local Redgol, el excentral fue consultado por el "Tigre" y lo atacó sin dudarlo: “Estoy bastante decepcionado, uno se da cuenta". "¿Por qué no puede, si son jugadores capaces? La mayoría juega en grandes equipos...", insistió el símbolo nacional. Al mismo tiempo, reflexionó sobre lo que puede llegar a estar sucediendo en el vestuario: "No sé si hay algún problema interno y eso hace que esté uno para un lado y otro, para el otro". Por último, opinó que "Gareca no conoce Chile", aunque aceptó que "es un muy buen entrenador" y concluyó: "Le ha ido bien afuera, pero acá llegó sin conocerlos”.

Figueroa sacó pecho por sus logros como jugador: "Dejé una marca"

En medio de la comparación con otros íconos chilenos de la "Generación Dorada", como los bicampeones de América Arturo Vidal y Alexis Sánchez, el exestratega recordó: “Acá no me meto, díganlo ustedes... Dejé una marca yo, tres veces mejor jugador de América y dos el mejor del Mundo. Supérenla po’". De hecho, afirmó que "si corres 100 metros en 8 segundos y viene otro y lo corre en 6, te gana... Pero si lo corre en 10, sigues siendo tú el uno”.

Elías Figueroa, junto a Passarella en un Chile vs. Argentina.

Los números de Gareca como DT de Chile

10 partidos.

2 victorias.

2 empates.

6 derrotas.

26.7% de efectividad.

10 goles a favor.

15 goles en contra.

Los títulos de Elías Figueroa como futbolista