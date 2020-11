"Sin palabras": la dolorosa despedida de Ricardo Centurión

El jugador de Vélez Ricardo Centurión despidió a su compañero de equipo Fernando Gago, que el lunes comunicó su retiro del fútbol profesional.

La noticia de Gago sorprendió al fútbol argentino, ya que el ex Boca había logrado recuperarse de una nueva lesión grave y parecía que iba a desempeñarse durante algún tiempo más. Sin embargo, el exvolante de la Selección masculina decidió dar un paso al costado y varios compañeros y excompañeros lo despidieron.

Uno de ellos fue Centurión, quien le dedicó un posteo en rede sociales. Con una foto en la que se los ve entrenando juntos en Vélez, "Centu" escribió: "Sin palabras solo gracias por ser una persona increíble te quiero mucho".

Gago y Centurión compartieron equipo tanto en el "Fortín", como en Boca, donde lograron salir campeones del torneo local en la temporada 2016/2017.

El retiro de Gago

A través de su cuenta de Instagram, Gago hizo oficial la decisión que ya tenía tomada desde hace un tiempo y que conocían tanto sus íntimos como el plantel de Vélez. “Les quiero contar que he tomado la decisión de terminar mi carrera como futbolista profesional. Después de 15 años de profesión, elijo este camino con total tranquilidad y satisfacción”, anunció.

Y agregó: "Cómo todos saben he vivido momentos fantásticos y he obtenido la carrera que ni en mis mejores sueños cuando era un chico hubiera imaginado. También tuve momentos difíciles ,lesiones reiteradas que me afectaron durante estos últimos años, pero a su vez me enseñaron y me convirtieron en la persona que soy hoy".

El mediocampista que fue subcampeón del mundo en Brasil 2014 resaltó que hoy se encuentra sin problemas físicos y que logró cumplir los objetivos que se propuso. Ahora me encuentro sin problemas físicos. "Por eso decido dar un paso al costado , sintiendo la felicidad de dejar el fútbol a mi manera , por decisión mía, en el momento indicado", resaltó.

Además agradeció a los cuerpos técnicos y médicos con los que trabajó, y a utileros y dirigentes. "Agradezco a todos los hinchas , que hacen a este deporte único", señaló. Al tiempo que sostuvo: "Un especial agradecimiento a todos mis compañeros, que son lo más lindo que me deja el fútbol, tuve la suerte de compartir y cruzarme con grandes jugadores pero mejores personas aún".

El volante logró superar al menos cinco lesiones de gravedad durante los últimos años de su carrera y consiguió retirarse dentro de la cancha.