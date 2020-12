Inesperada noticia tras la muerte de su ex novia, Melody Pasini.

El futbolista de Vélez Sarsfield Ricardo Centurión realizó un sorpresivo e inesperado anuncio en las redes sociales. A nueve meses del fallecimiento de su ex pareja, Melody Pasini, el mediocampista ofensivo compartió un video de una ecografía y anunció que será papá de una nena por primera vez. La misma fue concebida junto a Jenifer Lauría, su nueva novia.

“Hoy lo hago público porque me explota el corazón de felicidad: voy a ser papá por primera vez. Siento muchas cosas y son todas alegrías. Te voy a cuidar y amar toda mi vida. Tantas cosas me pasan por mi cabeza, pero el amor que siento por vos tapa todo ese dolor", reveló Centu.

A su vez, el atacante del Fortín le agradeció a los suyos y a su nueva pareja por esta nueva oportunidad que se le presenta a fines de año: "Gracias a mi familia por estar siempre y a vos Jenifer Lauría por estar cada día y bancarme. Estoy seguro de que vas a ser una mamá excelente y juntos vamos a iniciar un nuevo camino, juntos por nuestra familia”.

Su anuncio fue recibido con alegría por parte de sus fanáticos, quienes se mostraron gratamente sorprendidos, y la familia del futbolista le brindó su aliento a una persona que intentó y luchó por salir adelante luego de una trágica pérdida como lo fue la muerte de su ex pareja Melody Pasini. El pasado 29 de marzo, la misma fue víctima de un infarto mientras manejaba su automóvil, y este hecho produjo una colisión en la que determinó el trágico final.

El desgarrador deseo que Centurión no pudo cumplir con su ex novia

Melody Pasini, la novia de Ricardo Centurión, falleció en la mañana del 29 de marzo. Sufrió un paro cardíaco mientras conducía su automóvil y colisionó, hecho que generó su trágico final. Y a casi dos meses de lo acontecido, el futbolista de Vélez Sarsfield reveló el desgarrador deseo que no pudo cumplir junto a su pareja.

“No podíamos tener hijos porque yo estaba recién operado, y no sabíamos si ella podía soportar 9 meses de embarazo. Estábamos viendo el tema de la inseminación", aseguró Centurión, en diálogo con Closs Continental.

Por otro lado, agregó sobre las situaciones de salud que debió afrontar su pareja: “Ella me decía que en algún momento no la iba a tener más. Era una leona, por todo lo que se aguantaba. Me enseñó todo, con ella aprendí que lo material te sirve para el momento, pero es algo pasajero".