Revuelo en torno a Balogun corre riesgo de minar confianza en el arbitraje: directivos británicos

FOTO ARCHIVO-Folarin Balogun de Estados Unidos recibe una tarjeta roja del árbitro Raphael Claus en el partido de los Dieciseisavos de final del Mundial con Bosnia y Herzegovina

​La decisión de la FIFA de permitir que el estadounidense Folarin Balogun jugara pese a haber recibido una tarjeta roja en el Mundial amenazan ‌con socavar la confianza en los ‌procesos disciplinarios y arbitrales, dijeron el jefe de arbitraje de la Premier League, Howard Webb, y su presidente ejecutivo, Richard Masters.

La expulsión de Balogun fue uno de los episodios más polémicos del torneo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviniera en público y la FIFA levantara la suspensión del delantero mediante un proceso que, según los críticos, careció de transparencia.

Webb y Masters afirmaron ​que el asunto generó ⁠una distracción innecesaria y alimentó sospechas que podrían extenderse más allá del Mundial ‌y llegar a la temporada nacional, que comienza el viernes.

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Webb, director ⁠de Pro Ref (antes Professional Game Match Officials Limited ⁠o PGMOL), afirmó que le preocupa menos el debate sobre la decisión original que la percepción generada por los acontecimientos posteriores.

"Me preocupó mucho", afirmó Webb, que arbitró ⁠la final del Mundial 2010. "Sabemos que un político ejerció presión sobre la ​FIFA porque se admitió, y sabemos que la suspensión se ‌levantó para ese torneo en concreto y ‌se dejó sin efecto mediante un proceso que, al parecer, no existía ⁠antes de que comenzara el torneo".

Webb señaló que el episodio se produjo en un momento en el que las decisiones polémicas se presentaban cada vez más en las redes sociales como pruebas de corrupción.

"Ahora, con demasiada frecuencia, las decisiones son ​consideradas corruptas por ‌gente que quiere escribir sin parar en las redes sociales", dijo. "Intentan sacar conclusiones sobre decisiones con las que no están de acuerdo y sobre cuál es la motivación detrás, lo cual no se basa en ningún hecho ni en ninguna prueba".

Cuando se le preguntó si la polémica ⁠podría extenderse a la temporada de la Premier League, Webb respondió: "No ayuda, ¿verdad?. Eso es lo que más me preocupa, el hecho de que se pueda ejercer ese tipo de influencia, que realmente no refleja el fútbol que yo conozco".

Masters lamentó que el debate sobre el Mundial se haya visto dominado por cuestiones ajenas al terreno de juego en lugar de por el fútbol en sí.

"Deberíamos estar hablando del fútbol que se ha ‌jugado, de que España ha sido, sin duda, el mejor equipo, y de la dolorosa derrota de Inglaterra en semifinales", dijo Masters. "Pero no es así. Estamos hablando de otros temas. Es una auténtica lástima".

Masters señaló que el episodio puso de manifiesto las deficiencias del reglamento disciplinario de la FIFA, que, a diferencia de muchas competiciones nacionales, no ‌prevé un mecanismo para revisar y anular las tarjetas rojas.

"El caso de Balogun es realmente un caso aislado, un incidente muy difícil de comprender", señaló. "No hay opción de revocarla. ‌Y eso generó una ⁠polémica innecesaria, en mi opinión".

Como es probable que todas las decisiones importantes de los árbitros y del VAR en la máxima categoría ​del fútbol inglés sean objeto de un intenso escrutinio en los próximos meses, a Webb le preocupa que las repercusiones del Mundial hayan dado nuevos argumentos a quienes se inclinan a cuestionar la integridad de los árbitros.

(Editado en español por Carlos Serrano)