Por qué se retiró el Kun Agüero de la Selección Argentina

Uno de los grandes amigos que Lionel Messi hizo defendiendo la camiseta de la Argentina y con el cual se entendía de gran manera en el campo de juego fue Sergio "Kun" Agüero, que se vio obligado a retirarse de la actividad profesional después de que le comunicaran un problema de salud que ponía en riesgo su vida en caso de volver a competir de manera oficial.

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El 30 de octubre del 2021, el delantero argentino hacía su debut como jugador del Barcelona, pero desde el arranque y nada más que en el Camp Nou. Lo que debía ser una tarde del comienzo de una gran historia fue el final de una, porque el atacante comenzó a tomarse el pecho y rápidamente fue asistido por los médicos del plantel. A los 38 minutos, los presentes en la tribuna comenzaron a preocuparse por la salud del jugador, pero quedaron menos impactados al verlo retirarse por sus propios medios.

El delantero tuvo que retirarse de un partido contra el Alavés por un fuerte dolor en el pecho.

Tras realizarse una serie de estudios cardiológicos, el Kun Agüero recibió la noticia de que padecía de una arritmia y que debía estar al menos tres meses de reposo deportivo. "Un trastorno de la frecuencia del ritmo de los latidos del corazón. La arritmia no es considerada una enfermedad en sí, sino una variedad de trastornos del ritmo y de la conducción eléctrica en el corazón. Cuando un ritmo cardíaco anormal proviene de las cavidades inferiores del corazón (los ventrículos) se denomina arritmia ventricular", expresan y explican desde el portal del Centro Integral de Arritmias (CIAT).

Había una gran esperanza de que pudiera dejar atrás el problema cardíaco, pero los médicos le terminaron confirmando al jugador que su vida estaba en juego y que lo mejor era que comenzara a considerar la idea de retirarse de la actividad profesional para no pasar por otro episodio similar al que había vivido en el Barcelona frente al Alavés. Fue por ello que el 15 de diciembre del 2021, el delantero hizo una conferencia de prensa en la que anunció su retiro.

"Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional... Es un momento muy duro. Estoy muy feliz por la decisión que tomé, lo primero es mi salud. Tomé esta decisión por el problema que tuve hace un mes y pico. Estuve en buenas manos de los médicos que me dijeron que lo mejor era dejar de jugar. Tomé la decisión hace diez días o una semana. Hice todo lo posible en busca de una esperanza, pero no había muchas", señaló entre lágrimas en el rostro.

A partir de aquel entonces, su contador personal se detuvo en 427 goles marcados en 786 partidos disputados tanto a nivel clubes como en la Selección Argentina. Uno de los mejores amigos de Lionel Messi decidió ponerle punto final a su carrera porque había un precio que no estaba dispuesto a pagar y así fue como se abrió camino en el mundo del streaming exponiendo una faceta suya totalmente desconocida para los fans.