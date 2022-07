El multicampeón olímpico Mo Farah reveló que fue víctima de trata y que lo esclavizaron

Mo Farah logró un doblete de triunfos en los 5.000 metros y 10.000 metros en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 y en los de Río en 2016

Uno de los mejores atletas de la historia y, sin duda, el mejor de Gran Bretaña reveló que fue víctima de tráfico ilegal de personas. Además, sostuvo que ingresó a ese país con una identidad falsa y en este país fue forzado a trabajar como esclavo en una familia. "Mi nombre es Hussein Abdi Kahin", dijo.

Mo Farah logró un doblete de triunfos en los 5.000 metros y 10.000 metros en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 y en los de Río en 2016. Actualmente tiene 39 años y es reconocido por toda su trascendencia mundial. Sin embargo, ahora -en una entrevista que difundió la BBC- contó que tuvo que hacer un largo recorrido para llegar a Londres. "La verdad, no soy el que ustedes creen. La mayoría de la gente me conoce con el nombre de Mo Farah, pero esa no es la realidad. Fui separado de mi madre y traído al Reino Unido ilegalmente bajo el nombre de otro niño llamado Mohamed Farah", dijo.

Farah recibió ese nombre -el de Mohamed Farah - por parte de una mujer que lo llevó al Reino Unido, explicándole que se uniría a familiares, desde Yibuti, país de África Oriental, cuando tenía nueve años. Con respecto a su verdadera identidad, el atleta dijo que su verdadera identidad: Hussein Abdi Kahin. Mientras que su padre fue asesinado en la guerra civil de Somalia cuando él tenía cuatro años. Él había sostenido, durante un gran tiempo, que nació en Mogadiscio, capital de Somalia. Sin embargo, ahora reveló la verdad: "Nací en Somalilandia, al norte de Somalia, con el nombre de Hussein Abdi Kahin. Pese a lo que he dicho en el pasado, mis padres nunca vivieron en el Reino Unido".

Después reconoció que la mujer que lo acompañaba "rompió y tiró a la basura" el papel en el que figuraba la dirección de sus familiares. Por otro lado, agregó que fue obligado a cuidar a otros nenes, a pequeños y limpiar la casa de una familia británica para poder comer. "Si quieres volver a ver a tu familia algún día, no digas nada", lo amenazaron.

Farah regresó a Somalia en 2003 y después creó una fundación con su esposa para construir pozos de agua y suministrar una ayuda alimentaria y médica en el este de África. El atleta explicó que fueron sus cuatro hijos lo que lo empujaron a desvelar la verdad de su pasado. "Esa es la razón principal por la cual cuento ahora mi historia, porque quiero sentirme una persona normal y no alguien que esconde algo" afirmó quien en 2013 fue condecorado con la Orden del Imperio Británico y en 2017 recibió la distinción Knight Bachelor por su contribución al atletismo.