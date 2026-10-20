El recuerdo de Boca en Brasil y la jugada que marcó a Frank Fabra: "No aprendió"

El historial reciente de Boca Juniors en instancias decisivas de la Copa Libertadores frente a rivales brasileños dejó momentos de gloria y también episodios de frustración que marcaron a fuego a varios futbolistas. Durante la emisión del programa F12 por ESPN, el equipo periodístico repasó dos antecedentes de semifinales disputadas en territorio brasileño: la clasificación ante Palmeiras en 2018 y la dura eliminación frente a Santos en la edición 2020.

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El eje del debate se concentró en cómo los rendimientos individuales y los errores disciplinarios resultaron determinantes para definir series de máxima exigencia internacional. En ese contexto, los comentaristas revivieron tanto los pasajes destacados de figuras ofensivas como las acciones desmedidas que inclinaron la balanza en contra del conjunto de la Ribera.

El antecedente favorable frente a Palmeiras en 2018

El primer cruce analizado correspondió a la semifinal de la Copa Libertadores 2018. En el encuentro de ida, Boca Juniors había conseguido una ventaja clave al imponerse por 2 a 0 con un doblete de Darío Ismael Benedetto tras ingresar desde el banco de suplentes. En la revancha jugada en Brasil, el equipo sostuvo la diferencia en un desarrollo cambiante y de alto voltaje.

En la mesa recordaron el tanto inicial de Ramón Ábila, que abrió el marcador tras pegar en el palo y entrar. Pese a que el conjunto local, que ya contaba en su estructura con futbolistas como Weverton, Gustavo Gómez, Felipe Melo y Dudu, dio vuelta el resultado de manera transitoria en una ráfaga, la ventaja global se mantuvo a favor del cuadro argentino.

Hacia el desenlace de aquel encuentro, la participación de Pablo Pérez y una nueva intervención goleadora de Darío Ismael Benedetto terminaron de sellar el boleto a la final. En la transmisión también hicieron mención a los primeros pasos de Sebastián Villa con la camiseta número 22 en aquella temporada internacional.

La noche negra ante Santos y la expulsión de Frank Fabra

El contraste absoluto llegó al revisar la semifinal de la edición 2020, disputada en enero de 2021 frente a Santos en Brasil. La serie culminó con una contundente derrota por 3 a 0 que los integrantes del panel calificaron como un golpe durísimo para el equipo argentino, condicionado por un trámite adverso y una grave falta de conducta en el complemento.

A los diez minutos del segundo tiempo, cuando el equipo ya caía por dos goles, el lateral izquierdo Frank Fabra vio la tarjeta roja directa tras pisarle el pecho a Marinho en una acción que desató una fuerte polémica. En la mesa remarcaron la gravedad de la infracción y cómo esa conducta afectó la relación del futbolista con los hinchas: "Esta es la primera expulsión de Fabra que empieza a enojar a la gente".

Los periodistas hicieron hincapié en la falta de templanza del defensor colombiano en partidos decisivos, recordando que luego protagonizó otro incidente similar en una definición copera. "Fabra después de esta inconsciencia... No aprendió, no aprendió", sentenciaron durante el análisis al aire, al subrayar que ese tipo de errores disciplinarios resultan irreversibles en la alta competencia.

Los detalles que definen las series coperas

Hacia el cierre del bloque, los comentaristas coincidieron en que los desajustes de conducta y las desconcentraciones marcan el destino de los equipos en los cruces eliminatorios. En la mesa hicieron alusión a declaraciones del Vasco, quien había remarcado recientemente la trascendencia de estos aspectos al señalar: "Son detalles que te hacen ganar o perder el partido".