Rally Dakar 2025: los argentinos que particparán de la edición de Arabia Saudita.

Como cada inicio de año, el automovilismo tendrá un evento de alto nivel mundial: el Rally Dakar. La competencia, que la edición 2025 se disputará en Arabia Saudita a partir del 3 de enero, contará con 27 argentinos que sueñan con quedar en lo más alto, y con la particularidad de que la participación "Albiceleste" será la mayor representación de latinoamericanos del torneo.

El Rally Dakar 2025, que nación en Senegal, se dividirá en cinco categorías y se preveen 12 etapas para recorrer los 7.700 kilómetros del intenso trazado de Arabia Saudita, de los cuales 5.500 km serán zonas especiales. Sin embargo, para la celebración de este evento no estarán las categorías de Cuatriciclos y Quads.

Los 27 argentinos que participarán del Rally Dakar 2025

Entre los 27 compatriotas que representrán la bandera argentina se descatan, en Moto, los oriundos de Salta Kevin y Luciano Benavides, del equipo Red Bull KTM Factory. En la misma categoría estará el neuquino Juan Santiago Rostan, de XRaids Experience, y el debutante cordobés, de 19 años, Benjamín Pascual, para el equipo Dakar Future. Dicha especialidad contará con un recorrido especial de 1000 kilómetros, 100 km por día con un seguimiento particular.

En la categoría Ultimate, de Autos, el mendocino Juan Cruz Yacopini estará al frente de una Toyota Hilux del equipo Overdrive Racing Toyota, navegado por el español Daniel Olveras. Además, en la categoría Challenger, participarán los cordobeses Nicolás Cavigliasso y su esposa y navegante, Valentina Pertegarini. La oriunda de General Cabrera es la primera mujer en convertirse campeona del mundi en Rally Raid, torneo en el cual se abre el calendario del Rally Dakar.

También habrán otras seis tripulaciones que competirán también en esta edición y en una de ella se destaca, en la SSv de los autos, donde se destaca el otro cordobés Fernando Acosta, campeón del mundo de Navegantes, que volverá a acompañar a Sebastián Guayasamín en el equipo BE Racing.

Otro cordobés a prestar atención es Jeremías González Ferioli, junto a Pedro Gonzalo Rinaldi, en el equipo Can Am Factory Team. Mientras que, por otro lado, se destaca, la misma división, Manuel Andujar, ganador del Dakar en Quads y que en la actualidad compite junto a Bernardo Graue en el equipo Can Am South Racing.

El recorrido del Dakar 2025

La ciudad de Bisha, ubicada en el suroeste de Arabia Saudita, será el punto de partida del Rally Dakar 2025 el 3 de enero. Esta localidad, ya familiar para los competidores de ediciones anteriores, ofrecerá el escenario ideal para el prólogo y las primeras etapas de la competencia.

El recorrido total abarcará más de 7.000 kilómetros a través del territorio saudí, de los cuales aproximadamente 5.000 serán cronometrados. La travesía incluirá una etapa maratón de 48 horas, donde los participantes deberán afrontar más de mil kilómetros sin asistencia externa, poniendo a prueba su capacidad de supervivencia y navegación.

La ciudad de Hail, situada en la región norte del país, será el punto de descanso a mitad de competencia el 10 de enero. Este respiro permitirá a los equipos realizar las reparaciones necesarias y prepararse para la segunda mitad del rally, que promete ser igual de exigente que la primera.

La ruta continuará hacia el este del país, atravesando diversas localidades como Al Duwadimi y Riad, la capital saudí. El tramo final de la competencia se desarrollará en la región de Shubaytah, donde los participantes enfrentarán las últimas pruebas antes de conocer a los ganadores el 17 de enero.

La organización ha diseñado un recorrido que aprovecha al máximo la diversidad geográfica de Arabia Saudita, incluyendo sectores de dunas, zonas rocosas y tramos de alta velocidad. Esta variedad de terrenos garantiza que solo los competidores más completos podrán aspirar a la victoria en sus respectivas categorías.

Cronograma del Dakar 2025