Raducanu avanza en el Abierto de Australia a pesar de los problemas con el saque

Tenis - Abierto de Australia - Melbourne Park, Melbourne, Australia - 14 de enero de 2025

La británica Emma Raducanu volvió a la acción por primera vez desde noviembre con su victoria sobre la rusa Ekaterina Alexandrova (7-6(4) 7-6(2)) en la primera ronda del Abierto de Australia.

La británica de 22 años, que ha tenido que lidiar con una serie de lesiones desde que conquistó su único título de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos 2021, regresó a la acción por primera vez desde noviembre con su victoria sobre la 26ª cabeza de serie en Melbourne Park.

Raducanu a menudo ha tenido problemas para recuperar su juego tras periodos de inactividad, pero se mostró sorprendida por su mal rendimiento con el saque, al cometer una de sus dobles faltas cuando tenía una ventaja de 30-0 en el servicio.

"Sinceramente, no estoy segura de lo que he cambiado hoy en mi saque (...). Voy a pensar en ello y os lo contaré", dijo a los periodistas.

Raducanu, que se perdió cinco torneos del circuito asiático de la WTA por un esguince de ligamentos en el pie antes de perderse un torneo de preparación en Auckland por un problema de espalda, se mostró satisfecha de haber podido hacerse con la victoria.

"Ha estado bien poder confiar hoy en otras partes de mi juego que sé que son bastante fuertes", añadió Raducanu, que también logró nueve puntos de saque.

"Estoy orgullosa de no haber dejado que me afectara demasiado y de no haber dejado que el partido se me escapara".

Raducanu se enfrenta ahora a la estadounidense Amanda Anisimova, de 23 años, otra jugadora que se ha visto expuesta a los focos a una edad temprana tras alcanzar las semifinales del Abierto de Francia en 2019.

Con información de Reuters