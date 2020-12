Jorge Jesús, tecnico del Benfica, no deja indiferentes en sus declaraciones. Este miércoles lo volvió a demostrar y derrapó en la rueda de prensa previa al partido de Europa League que le mide este jueves al Standard de Lieja, donde fue preguntado por los acontecimientos que sucedieron en París, con la suspensión del PSG.-Basaksehir de Champions.

"No sé muy bien lo que pasó y lo que se dijo, pero hoy el racismo está muy de moda. Como ciudadano tengo derecho a pensar a mi manera y tener una opinión concreta cuando sepa lo que sucedió en ese momento", sentenció el DT campeón de la Copa Libertadores con Flamengo, en su conferencia de prensa en la previa del duelo de su equipo ante Standard Lieja por Europa League.

Luego, continuó por la misma línea y agregó: "Hoy cualquier cosa que se pueda decir contra un negro es siempre signo de racismo, y eso mismo contra un blanco ya no lo es. Es una ola que se está implantando en el mundo. Pero tal vez hubo racismo porque no sé qué le dijeron a ese entrenador".

Por otro lado, el entrenador volvió a dar una muestra sincera de sus pensamientos cuando en la misma conferencia fue consultado por un jugador suyo, quien se acaba de recuperar de una lesión: “Todibo no estará. No tiene condiciones físicas ni tácticas. No ha trabajado con el equipo. No es uno de los jugadores en los que estoy pensando”.

Escándalo entre el París Saint Germain y el Istanbul

La Champions escribió en París un capítulo inédito en su reciente historia: el aplazamiento por un episodio racista, ejemplar en las formas por parte no solo de los denunciantes, el Istanbuil Basaksehir, capitaneados por un viejo conocido de nuestro fútbol, Pierre Webó, sino también de los testigos, el PSG, con sus estrellas, Neymar y Mbappé, a la cabeza.

Todo empezó cuando en el minuto 13 una entrada de Kimpembe sobre Gulbrandsen motivó que el banquillo visitante protestara airadamente la acción, cuando previamente, según informa L'Equipe, ya habían sido advertidos de sus comentarios sobre el colegiado, el rumano Ovidiu Alin Hategan, por parte del cuarto árbitro, Sebastián Coltescu.

Coltescu dijo, según subtitula Movistar: "Ha sido el negro, ve y mire quién es. No es posible actuar de esta manera". En rumano, negro se dice negru. Cuando Webó (ex delantero camerunés de Osasuna, Leganés y Mallorca entre 2003 y 2011) reconoce el término por su parecido con su forma en castellano, salta y se dirige rápidamente al cuarto árbitro, al grito de "Why do you say negro?", ¿por qué dices negro?, notablemente indignado por tal circunstancia, lo que le cuesta la expulsión.

El tumulto se arma rápidamente, con los jugadores y miembros del staff del Istanbul pidiendo explicaciones. Entre el primer y el cuarto árbitro tratan de explicar que ellos hablan en rumano y que allí "negro" no es un término racista, argumentos que no convencen a los turcos. El jugador senegalés, nacido en Francia, Demba Ba les inquiere: "¿Cuando te refieres a un blanco le dices el hombre blanco?". Demba Ba siempre se ha significado en la lucha contra el racismo tras sus pasos por Italia y China (una denuncia suya por racismo supuso seis partidos de sanción a Zhang Li). Y no fue menos en el Parque de los Príncipes.