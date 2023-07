Le dijo "no" a Racing: la joya de 6 millones que no llegará a la Academia

Racing ofertó 6 millones de dólares por una joya del fútbol argentino y decidió frenar otra negociación paralela por la negativa del club argentino en vender al delantero.

Racing no llegó a un acuerdo por incorporar a una de las joyas del fútbol argentino: Gimnasia y Esgrima La Plata rechazó la oferta por Benjamín Domínguez y la "Academia" decidió dar marcha atrás con otro jugador del "Lobo" que tenía todo acordado.

El equipo de Avellaneda se prepara con todo para lo que será el segundo semestre del año, con el objetivo principal de los octavos de final de la Copa Libertadores. Con varias bajas en el plantel, ya sea por lesión o porque se marcharon del club, la "Acadé" se interesó en dos futbolistas del "Tripero" y, cuando parecía que todo estaba finiquitado por uno de ellos, el presidente Victor Blanco desistió de su contratación por la complicación en la negociación de Domínguez.

La negociación de Racing por Benjamín Domínguez y Guillermo Enrique

Desde hace algunos días, Racing inició gestiones por contratar al talentoso extremo Domínguez y Guillermo Enrique. Si bien la "Academia" ya había acordado comprar al lateral derecho en 800 mil dólares por el 80% de la ficha, el club de Avellaneda frenó la oferta por un motivo particular.

Es que luego de haber mejorado el pago del plan de cuotas por Domínguez, que rondaba los 6 millones de dólares, Gimnasia volvió a rechazar la oferta y, por consiguiente, Racing no quiso seguir adelante con la contratación de Enrique. Según informaron en TyC Sports, el equipo de Gago pretende que lleguen los dos jugadores en conjunto y no uno solo.

No parece sencillo que el delantero de 18 años arribe a Racing, ya que el "Lobo" pide cada vez más dinero por él y Blanco no está decidio a hacer un esfuerzo tan grande para su contratación. Vale recordar que, en esa posición, ya perdió a Matías Rojas (se marchó libre a Brasil), Paolo Guerrero recindió su vínculo y tiene lesionado al colombiano Johan Carbonero, por lo que deberán afinar el ojo para traer algún refuerzo allí.

Paolo Guerrero le tiró un tremendo palazo a Gago tras el adiós en Racing: "Conversación"

Paolo Guerrero le tiró un palazo a Fernando Gago, entrenador de Racing, después de su intempestiva salida del club a apenas seis meses de haber llegado al fútbol argentino. El delantero peruano de 39 años se marchó por la falta de continuidad, ya que el DT priorizó a Maximiliano Romero como el "9" titular del equipo pese a su falta de gol.

El ex-Corinthians visitó el estudio de ESPN F90 y fue entrevistado en la televisión en el programa conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo. Muy relajado, repasó los motivos principales de su ciclo sin pena ni gloria en Avellaneda, no descartó estar en algún otro equipo a nivel nacional y se quejó por la falta de rodaje en "La Academia".

Consultado acerca de las causas por las que se marchó de Avellaneda luego de sólo un semestre allí, el ex Bayern Múnich explicó: "Yo pierdo confianza cuando no estoy haciendo goles, cuando no tengo continuidad... Pierdo mucho ritmo". En ese sentido, remarcó que "por más que entrenes mucho en los entrenamientos, en los partidos no es lo mismo".

"Yo puedo matarme corriendo, le digo al profe ´dame más trabajo´... Pero llegas al partido y te va a faltar aire, es así", detalló el máximo goleador de la historia de la Selección peruana. De hecho, aclaró que "el ritmo de juego no se puede entrenar" y que solamente "ganas confianza metiéndola, jugando, o con el psicólogo".

"He hablado con el psicólogo para que me tranquilice cuando estoy ansioso porque no juego, no meto el gol... Necesito hablar con alguien que me diga ´tranquilo, ya va a salir´", reconoció el ex Alianza Lima de su país natal. "Cuando estás mal, necesitas a alguien con quien tener esa conversación", profundizó. "Estoy feliz de haber jugado en Racing y en el fútbol argentino. Ahora estoy esperando la propuesta adecuada para seguir jugando. Me estoy cuidando y preparando para continuar", amplió el atacante.

"Quiero jugar y no me importa si tengo que pelear el puesto. Pero siempre que haya una competencia justa y leal. Todavía no firmé la rescisión del contrato", se explayó el peruano. Más allá de que Paolo aclaró permanentemente en ESPN F90 que quería hablar de su trayectoria y no de Racing en particular, deseó que el conjunto argentino gane la Copa Libertadores 2023. "Les dije a mis excompañeros que yo mismo les organizo la fiesta en Río de Janeiro", bromeó el ex-Flamengo de cara a la final del torneo del próximo 4 de noviembre, que se llevará a cabo en el estadio Maracaná de dicha ciudad brasileña.