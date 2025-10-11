Partidos del sábado 11 de octubre

El sábado 11 de octubre se presenta como una jornada cargada de emociones para el fútbol argentino y mundial. La fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional tendrá duelos determinantes, mientras que la Primera Nacional definirá a su primer ascendido y la Selección Argentina Sub 20 buscará meterse en semifinales del Mundial de Chile.

Racing visitará a Banfield en un encuentro crucial para ambos equipos, con la Academia buscando recomponer su rumbo en el torneo local tras clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores. Vélez recibirá a Rosario Central en el José Amalfitani en uno de los partidos más atractivos de la jornada, enfrentándose dos de los favoritos al título.

En la Primera Nacional, Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza protagonizarán la final por el primer ascenso a la Liga Profesional 2026. El Aurinegro chubutense y el Lobo mendocino se enfrentarán en el estadio Ciudad de Vicente López, con la particularidad de que sus entrenadores, Leandro Gracián y Ariel Broggi, fueron compañeros en Vélez. Para Deportivo Madryn será la primera vez en su historia que busque un lugar en Primera División, mientras que Gimnasia de Mendoza intentará regresar a la máxima categoría después de más de 40 años de ausencia.

El plato fuerte internacional será el Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. La Selección Argentina enfrentará a México en los cuartos de final, en un partido que se jugará en el Estadio Nacional de Santiago. El equipo albiceleste confirmó en octavos de final todo lo bueno que hizo en la fase de grupos, goleando 4-0 a Nigeria con tantos de Alejo Sarco, Maher Carrizo y Mateo Silvetti, mientras que México viene de eliminar a Chile con una contundente victoria 4-1 como visitante.

Las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026 también tendrán acción destacada. Portugal recibirá a Irlanda en el Estadio José Alvalade de Lisboa, con Cristiano Ronaldo como titular en un once lleno de figuras ofensivas. El conjunto luso lidera el Grupo F con paso perfecto y buscará su tercera victoria consecutiva para acercarse al objetivo de sellar su clasificación al próximo Mundial.

Horarios de partidos del sábado 11 de octubre

Liga Profesional Argentina - Torneo Clausura

18:00 - Banfield vs Racing Club

22:15 - Belgrano vs Estudiantes de La Plata

16:00 - Gimnasia de La Plata vs Talleres de Córdoba

22:15 - Vélez Sarsfield vs Rosario Central

Primera Nacional - Final por el Ascenso

17:00 - Deportivo Madryn vs Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Primera Nacional - Octavos de final (reducido)

13:00 - Atlanta vs Chaco For Ever

20:30 - Gimnasia y Tiro vs Temperley

Mundial Sub 20 - Cuartos de Final

17:00 - España vs Colombia

20:00 - Argentina vs México

Eliminatorias Europeas