La inesperada noticia que recibieron los hinchas de Racing sobre uno de sus ídolos

Racing perdió a una de sus joyas para la próxima temporada ya que firmó con otro club del fútbol argentino.

Se confirmó lo que los hinchas de Racing menos querían para este cierre del 2021. Lisandro López, el delantero que nació futbolísticamente en el club y está más que identificado con los colores, continuará su carrera en otro club del fútbol argentino. Sarmiento de Junín oficializó la llegada del atacante, quien ya posó con la camiseta y se sumará al plantel de cara a la próxima pretemporada que comenzará el 3 de enero de 2022.

Entre los dos ciclos que vistió la casaca de la "Academia", "Licha" disputó un total de 227 partidos en los que convirtió 79 goles. Debutó en el año 2003 y tras varias temporadas emigró a Europa para jugar en el Porto de Portugal y más adelante en el Olympique de Lyon de Francia. Tras un breve paso por Qatar y Brasil, regresó a la institución para sacarse la deuda pendiente de salir campeón, lo cual consiguió en dos ocasiones.

Desde las redes de Sarmiento de Junín confirmaron la llegada de López, quien a partir del 1 de enero de 2022 será futbolista del club. Tras la salida de Gabriel Graciani del equipo, "Licha" utilizará el número 7 en su camiseta, dorsal que nunca vistió en su carrera hasta el momento. Será un refuerzo de jerarquía para el plantel que dirige Israel Damonte, lo cual es importante teniendo en cuenta que terminó en el último puesto de la tabla de los promedios.

La madre del experimentado delantero vive actualmente en Junín y no atraviesa el mejor momento de salud. Lisandro tomó la decisión de jugar en el "Verde" por este motivo, y porque mantiene una buena relación con el manager de la institución, Mariano Sardi: "Será la única posibilidad de continuar en actividad compitiendo, porque la otra opción es la de retirarme", afirmó en una entrevista en Direct TV.

Su futuro luego del retiro

"Licha" se enfoca en lo que será su nueva etapa en Sarmiento de Junín pero sabe que, con 38 años, el retiro no está lejos. En la mencionada nota brindada, cuando aún formaba parte del plantel de Racing, habló sobre la posibilidad de ser técnico en un futuro no muy lejano. “Estoy terminando el curso de entrenador, pero la realidad es que no sé si voy a ejercer. Siempre dije que no quería hacerlo, pero las circunstancias van cambiando”, afirmó.

El saludo inesperado en su despedida de la "Academia"

Horas antes del último partido de Lisandro en el elenco de Avellaneda, un atacante francés le hizo un pequeño homenaje luego de convertir un gol. Alexandre Lacazette imitó su clásico festejo en el duelo entre el Arsenal y el Southhampton por la Premier League. Cabe destacar, que el mencionado futbolista compartió plantel con el delantero en los años que jugó en el Lyon.