Lisandro López se va de Racing y podría retirarse en otro club argentino

El delantero ya había anunciado su salida de la Academia pero hoy no descartó jugar en otro equipo de la Liga Profesional.

El delantero de Racing Lisandro López ya había avisado luego del triunfo del lunes contra Lanús que estaba jugando sus partidos en la Academia aunque abrió la puerta a seguir jugando al fútbol en otro equipo de la Liga Profesional. El futbolista de 38 años está viviendo una delicada situación familiar con su madre internada en Junín y varios familiares suyos están viviendo en esa ciudad. Por eso apareció la posibilidad de retirarse como profesional en Sarmiento.

"Para ser honesto, tengo una relación de mucho tiempo con Mariano Sardi, que es el manager de Sarmiento de Junín, y como mi situación personal me llevará a vivir allá; es la única posibilidad que prometí que voy a evaluar cuando termine el campeonato. Será la única posibilidad de continuar en actividad compitiendo, porque la otra opción es la de retirarme", afirmó Licha en una entrevista en Direct TV que nació en la localidad bonaerense Rafael Obligado a 35 kilómetros de Junín. Algunos periodistas partidarios de Racing afirman que Miguel Ángel López, el papá de Lisandro fallecido en abril de este año, era hincha de Sarmiento y sería también una especie de homenaje del futbolista.

Licha López arrancó y terminará el año como futbolista de Racing pero en el medio se fue a jugar al Atlanta United de Estados Unidos que dirigía el argentino Gabriel Heinze. La muerte de su padre lo hizo retornar rápidamente al país y ahora la situación particular de su madre lo lleva a establecerse en Junín. Si bien todavía le queda un partido más como local para despedirse de la gente de Racing, el encuentro con Lanús donde marcó un gol y el equipo volvió al triunfo sirvió para comunicar la decisión del adiós. "Me duele que sea en este momento que no lo estamos pasando bien, pero es lo que es. Le voy a poner el pecho hasta lo último para salir adelante", expresó. Racing se juega en estas últimas dos fechas la clasificación a la próxima Copa Sudamericana. Por ahora está obteniendo la última plaza por diferencia de gol ya que tiene los mismos puntos que Unión de Santa Fe.

Hoy Lisandro aprovechó para agradecer por el cariño a la gente de Racing. “Al hincha le digo gracias. Es un agradecimiento eterno el que siento. Siempre traté de retribuirlo dentro de la cancha. Nunca me guardé nada. Siempre traté de retribuirle al hincha todo lo que me da dentro de la cancha. Espero darle alegrías estos últimos dos partidos”, afirmó. Lisandro con la Academia consiguió la Superliga Argentina 2018/19 y el Trofeo de Campeones 2019. Jugó 227 partidos y convirtió 79 goles. Es el sexto jugador en la historia del club que más le convirtió a Independiente con seis anotaciones.

En la entrevista en DirecTV también se refirió a su futuro una vez que termine su carrera: “Estoy terminando el curso de entrenador, pero la realidad es que no sé si voy a ejercer. Siempre dije que no quería hacerlo, pero las circunstancias van cambiando”.