La crisis de una figura de Racing que alarma a Gago: "Fue muy duro"

Una figura de Racing transita por una crisis personal que preocupa al entrenador Fernando Gago, de cara a la revancha contra Boca en la Copa Libertadores 2023.

Una estrella de Racing transita por una crisis que preocupa al entrenador Fernando Gago, de cara a la revancha frente a Boca por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023. Si bien la "Academia" derrotó por 2-1 a Tigre de visitante con un equipo alternativo, el director técnico se llevó otras conclusiones de Victoria además del resultado.

En este caso, el protagonista es nada menos que Leonel Miranda, el mediocampista de 29 años que retornó después de más de diez meses sin jugar. El ex-Independiente ingresó a los 66 minutos y disputó la última media hora del encuentro, aunque después del mismo expuso sus sensaciones en la entrevista con ESPN. Allí dejó en claro que padeció muchísimo la temporada de inactividad tras la rotura del ligamento cruzado anterior, asociado a la lesión del menisco interno de la rodilla izquierda, sufrida el 6 de noviembre de 2022 en la final ante el "Xeneize" por el Trofeo de Campeones.

El calvario del Lolo Miranda en Racing: "La pasé muy mal"

Una vez culminado el encuentro en el estadio de Tigre, el volante reconoció: "Fueron meses muy duros y la pasé muy mal". Incluso, aceptó que "uno a veces piensa que no va a poder levantarse y jugar" y que "esto es un premio enorme". De hecho, remarcó que "la cabeza juega un rol que no esperás, pensás que estás fuerte pero no" y reconoció: "Me apoyé en la mamá de mi hijo, en mi familia".

El ex Defensa y Justicia valoró el hecho de haber regresado a un campo de juego y recordó: "Pensé en los meses que estuve afuera, me volví a sentir jugador de futbol. No estar adentro de la cancha fue muy duro. Hoy fue volver a nacer". Acerca del triunfo, el mediocampista se sinceró: "Quería ganar, pero hoy lo que necesitaba era volver a jugar y sentirme parte. Me hizo muy bien sentir el apoyo de mis compañeros. Agradecer el cuerpo médico y al cuerpo técnico. Pero principalmente a la mamá de mi hijo".

Incluso, Miranda destacó a los hinchas de Racing porque lo hicieron sentir "muy feliz" y completó: "Sólo quiero agradecerles por los mensajes de apoyo. Estoy emocionado porque la pasé muy mal". Durante el lapso sin jugar, "Lolo" había llamado la atención a través de sus redes sociales con mensajes muy tristes: "Hay momentos en los que uno se cansa de todo. Y quisiera tirar la toalla, salir corriendo y no saber más nada, ni de nadie. Sentir que estás a punto de estallar y querer desaparecer es normal... Es humano. No estar adentro de la cancha me mata, me hace mal".

Miranda volvió a jugar en Racing después de más de diez meses.La palabra de Gago tras la vuelta de Miranda en Racing

Consultado al respecto en la conferencia de prensa posterior a la victoria, el DT señaló que "Lolo estaba muy contento, venía de semanas de trabajas muy buenas. Le falta ritmo, seguir trabajando. Lo necesitaban él y el grupo, era una situación linda para que pudiera estar, sumar minutos". Por último, admitió: "Tenia pensado darle menos minutos, pero lo vi con tantas ganas en al entrada en calor que me llevó a ponerlo antes... Le falta seguir completando para estar al 100 de lo que nos puede dar".

Los números del Lolo Miranda en Racing