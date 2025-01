Gustavo Costas le dejó un fuerte pedido en Racing a Diego Milito sobre el refuerzo que quiere para 2025.

Racing buscará en 2025 volver a tener otro año exitoso con la mente en Copa Libertadores y el entrenador no se pierde ningún detalle. Gustavo Costas, que renovó su contrato con el club, habló de los refuerzos y le dejó un sorpresivo pedido al presidente, Diego Milito, sobre los juagdores que necesita para el plantel.

En una entrevista con TyC Sports mientras realiza la pretemporada en Paraguay, el entrenador fue consultado sobre los puestos que busca en el mercado de pases y respondió de forma tajante. "Necesitamos urgente traer otro 9", comenzó diciendo el DT.

Incluso, cuando le preguntaron si estaba la posibilidad de concretar las llegadas de Adrián Balboa y Marcelo Estigarribia, Costas no dudó: "El 9 que quiero es Balboa". Aunque no quiso dar precisiones, la negociación por el atacante de Unión de Santa Fe está encaminada y podría sumarse en la próximas horas.

El pedido de Gustavo Costas en Racing sobre los refuerzos.

Por otro lado, Gustavo dio indicios sobre las charlas con Facundo Farías de Inter Miami, dio a entender que no será fácil su llegada y, en caso de darse, será por Baltasar Rodríguez. "No sé por qué problema se había complicado lo de Farías, que había que pagar una multa. Porque cuando sacas a un Sub 23 (de Estados Unidos) hay que pagar una multa, entonces pasa eso y se complicó", remarcó.

Además, el DT también reconoció que Johan Carbonero al Inter de Porto Alegre "se va en un 80%", manifestó que el venezolano "Josef Martínez pidió 10 días para responder” y agregó que el lateral por izquierda que quiere es Angelo Martino, de Newell's Old Boys.

Habló el refuerzo que Racing quiere para pelearle a Maravilla y Salas: "Ojalá"

El delantero al que Racing quiere como refuerzo en este mercado de pases rompió el silencio. El elegido para pelear por un puesto con Adrián "Maravilla" Martínez y Maximiliano Salas habló de esta situación y dejó en claro que desea llegar cuanto antes al equipo dirigido por Gustavo Costas, que tendrá a la Recopa Sudamericana como el primer gran objetivo del 2025. Por si fuese poco, afrontará las dos Copas de la Liga, la Copa Argentina y la Libertadores.

El atacante por el que acelera el club de Avellaneda en esta oportunidad es nada menos que Adrián "Rocky" Balboa, que viste la camiseta de Unión de Santa Fe a sus 30 años. Se trata de un típico "9" muy potente, con despliegue, presión a los centrales rivales y buena definición dentro del área. Si bien en principio podría arribar a la "Academia" para ser una pieza de recambio en la ofensiva, sumará muchos minutos luego de las salidas de los colombianos Juan Fernando Quintero y Roger Martínez. Además, su compatriota Johan Carbonero también tiene un pie afuera de la institución.

Rocky Balboa, el 9 de Unión al que quiere Racing.

Durante la entrevista del uruguayo con Todo pelota de su país, el protagonista dejó en claro que le gustaría vestir los colores de la "Academia" cuanto antes: "Es algo muy lindo que un equipo como Racing tenga interés en mí. Ojalá se pueda concretar...". En la misma línea, el ex Patronato y Sarmiento de Junín reconoció que a esta altura de su carrera "jugar en Racing sería una alegría" y añadió: "Lo que siento al saber que se fijan en mí es felicidad".

"Me da tranquilidad también saber que las cosas que hice las hice bien, es un premio a lo que he hecho. Fui el goleador del equipo, no creo que (Unión) me deje salir tan fácil", admitió "Rocky" Balboa. Incluso, reveló que tuvo una conversación con el director técnico del "Tatengue" en el arranque de esta pretemporada: "Lo hablé con el entrenador (Cristian ´Kily´ González) y le dije que si estaba la posibilidad me gustaría salir y lo entendió, pero creo que no va a ser tan fácil".

Acerca de cómo vive él mismo este presente, el charrúa remarcó que trata de "no pensar, de no preguntar para manejar las ansias", aunque también enfatizó: "Obviamente que me voy enterando porque en el día a día me van diciendo. Estoy enfocado en el entrenamiento porque es lo que me va a rendir en el año". Y sentenció: "Mi deseo hoy por hoy es que, si bien en Unión estoy bien y contento, si se da esta posibilidad también lo voy a estar... Me enfoco en seguir entrenando y trabajando, pase lo que pase".

¿Cuánto vale Rocky Balboa hoy?

Si bien Racing le ofreció a Unión 600.000 dólares por el 50% del pase, la entidad santafesina pretende el doble: 1.200.000 dólares.