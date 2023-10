El pronóstico de un astrólogo sobre el nuevo DT de Racing: "Dará el sí"

El primer pronóstico de un astrólogo sobre el nuevo DT de Racing, tras la salida de Fernando Gago. El consejo al presidente del club, Víctor Blanco.

Un astrólogo se la jugó y aportó el primer pronóstico con relación a lo que puede llegar a ocurrir con el reemplazante de Fernando Gago como entrenador de Racing. Después de la derrota por 2-0 contra Independiente como local en el clásico de Avellaneda, "Pintita" renunció a su cargo tras dos años en el club.

Desde la cuenta de X (ex Twitter) de Fútbol, Tarot, Astrología, Numer. y quiromancia adelantaron que a la institución presidida por Víctor Blanco le conviene conservar a la dupla interina integrada por Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla hasta diciembre de 2023. En el perfil @magiandtarot, con 17.000 seguidores, vaticinaron además que el equipo albiceleste tendrá las mejores chances para derrotar a Platense en el Cilindro, en el marco de la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Mediante X, anunciaron con relación al próximo partido del equipo que el "elemento aire predomina en la Academia, que tendrá las mejores chances para volver a la victoria". Ya con relación al futuro estratega, remataron: "Le recomiendo a Blanco dejar a Grazzini hasta diciembre, pues ahí el DT que buscan dará el sí".

Julio Vaccari, descartado para ser el nuevo DT de Racing

Luego de que varios entrenadores no aceptaran llegar a la "Academia" para sustituir a Gago, comenzó a mencionarse al técnico de Defensa y Justicia. Sin embargo, el ex Vélez fue contundente en la conferencia de prensa posterior al triunfo 2-0 ante Lanús como visitante: "No me llamó nadie. Hablaría muy mal de la gente de Racing si me llama en este momento porque soy un técnico que estoy en una institución, con un proyecto... No podría ni siquiera escuchar una llamada telefónica".

Grazzini y Videla, la dupla técnica interina de Racing.

Los técnicos que quedaron descartados en Racing

Marcelo Gallardo. Matías Biscay. Guillermo Barros Schelotto. Hernán Crespo. Julio Vaccari.

