El comunicado de Juanfer Quintero que preocupa al Racing de Costas antes de Corinthians

El comunicado de Juanfer Quintero que preocupa al Racing de Costas

Horas antes del cruce de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana 2024 entre Racing y Corinthians en Brasil, Juan Fernando Quintero rompió el silencio con un fuerte comunicado en las redes. El crack colombiano del equipo de Gustavo Costas utilizó sus cuentas oficiales para dejar un mensaje referido a una situación familiar que vivió recientemente. Por supuesto, la misma llamó la atención teniendo en cuenta lo poco que falta para el cruce copero contra el "Timao" de Ramón Díaz.

El posteo en cuestión tiene que ver con el tío del futbolista de la "Academia", quien está acusado de un presunto abuso sexual. El futbolista con pasado en River Plate compartió un escrito firmado por su abogado, en el que quedó clara su postura antes del compromiso del jueves 24 de octubre. Es que esto afecta directamente al jugador que no se perdería este duelo trascendental para los de Avellaneda.

"Juan Fernando Quintero, como padre de familia y figura pública, rechaza, condena y repudia los hechos que motivaron la captura del señor Alexander Quintero. Como ciudadano en ejercicio, exige una justicia pronta y eficaz que sancione conforme a la Constitución Política y la Ley, tan aberrantes hechos imputados por la Fiscalía General de la Nación", reza el comunicado subido por el futbolista en sus redes sociales. A su vez, en otro punto remarcan que el atacante de Racing es "totalmente ajeno a dicha situación".

Por otro lado, en la segunda hoja del mensaje firmado por David Gutiérrez Castaño agregaron: "Juan Fernando Quintero se solidariza con las víctimas y de ninguna manera apoyará, acompañará o financiará al señor Alexander Quintero". El último punto está plenamente dirigido a los medios y solicitan allí "que no se utilice la imagen del futbolista para asociarla con la noticia del proceso penal que se adelanta en contra de Alexander Quintero".

El comunicado de Juan Fernando Quintero en sus redes

Los números de Juanfer Quintero en Racing

Partidos jugados : 30.

: 30. Goles : 5.

: 5. Asistencias: 7.

La posible formación de Racing vs. Corinthians

Por supuesto, todavía no hay indicios de los posibles once pero se estima que Costas optará por lo mejor que tiene para jugarse todo en la Copa Sudamericana. Si bien tienen chances en el torneo local, lo cierto es que el máximo anhelo es el trofeo continental, del cual están cada vez más cerca. Si no hay sorpresas, la alineación para jugar en Brasil sería la siguiente, con un esquema de 3-4-1-2: Gabriel Arias; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Adrián Martínez.

Cuándo juega Racing vs. Corinthians por la Copa Sudamericana 2024

En cuanto a la ida, tendrá lugar en San Pablo el jueves 24 del mencionado mes a partir de las 21.30 de Argentina, mientras que la revancha será una semana después a la misma hora, donde Racing hará de local. El ganador de esta serie se verá las caras con quien triunfe entre Lanús y Cruzeiro en la otra semifinal.