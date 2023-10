El astrólogo que predijo lo peor para Racing en 2023: "Dramática"

El astrólogo que predijo lo peor para Racing en 2023, incluso antes de la eliminación contra Boca en la Copa Libertadores. Qué dijo antes del caos que se desató en la "Academia".

Un astrólogo predijo tres meses antes la crisis en Racing, que vive su peor momento en 2023. Ya eliminado de la Copa Argentina y de la Libertadores, la "Academia" perdió el clásico de Avellaneda. Para colmo, sumó apenas un punto de los últimos nueve en disputa en la Copa de la Liga Profesional y se quedó sin entrenador tras la salida de Fernando Gago.

Más allá del fracaso rotundo del equipo que se terminó de concretar en octubre, desde la cuenta de X llamada Fútbol, Tarot, Astrología, Numer. y quiromancia

(@magiandtarot) habían anunciado a principios de julio pasado que el que quedara afuera entre la "Acadé" y Boca en la Libertadores iba a vivir una crisis institucional fuerte. Y ello efectivamente sucedió.

Un astrólogo predijo el fracaso de Racing en 2023: "Crisis"

Mediante su perfil de X, este "vidente" con 17.000 seguidores citó un mensaje propio publicado 90 días antes que decía: "Lo aviso hoy 6 de julio. El duelo entre Boca y Racing por cuartos de final será tremendo!! La definición en el Cilindro será dramática!!! El que pase será posiblemente un finalista, el otro tendrá crisis institucional fuerte!!!". Incluso, sacó pecho cuando destacó: "Avisamos hace tiempo de lo que sucedería con estos dos equipos...".

Con el "Xeneize" instalado en la final del máximo torneo internacional, el conjunto de Avellaneda sufre a pesar de que tiene uno de los planteles más ricos del fútbol argentino. Ya sin Gago en el banco, para colmo quedaron descartados algunos posibles reemplazantes de "Pintita" como director técnico: Marcelo Gallardo, Matías Biscay, Guillermo Barros Schelotto y Hernán Crespo.

Boca eliminó a Racing por penales en Avellaneda y desató una crisis institucional.

Rubén Capria tambalea en Racing

Como buena parte de la dirigencia piensa en Gustavo Alfaro como el nuevo entrenador, el asesor deportivo ya le comunicó al presidente Víctor Blanco que piensa en renunciar en el caso de que contraten a "Lechuga" como DT. El ex Boca no es del gusto del "Mago", que pegará el portazo tras casi tres años en el cargo si el ex Selección de Ecuador recala en Avellaneda.

El fixture de Racing en la Copa de la Liga Profesional 2023