Diego Milito es el nuevo presidente de Racing y sacó al oficialismo tras 16 años

Diego Milito derrotó al oficialismo tras 13 años y es el nuevo presidente de Racing.

Diego Milito es el nuevo presidente de Racing y sacó al oficialismo después de 16 años, gracias a la contundente victoria de su agrupación Racing Sueña. El ídolo lideró el espacio en el trinomio que completaron Hernán Lacunza y Martín Ferré, quienes derrotaron a Christian Devia, Víctor Blanco y Alfredo Chiodini al mando de Racing Gana y Avanza.

De esta manera, la oposición se impuso por primera vez desde la vuelta a la democracia en la entidad en el 2008. En cuanto a Blanco, había sido vicepresidente segundo al comienzo hasta que se pelearon Gastón Cogorno y Rodolfo Molina, por lo que heredó el cargo de mandamás de la "Academia" de urgencia en septiembre del 2013. Tras la quiebra, la presencia de la gerenciadora Blanquiceleste S.A. y el caos institucional, en aquella época se normalizó la situación y los socios pudieron volver a votar.

Diego Milito es el nuevo presidente de Racing: el resultado final de las elecciones

Durante los comicios, que se desarrolaron con absoluta normalidad el domingo 15 de diciembre del 2024, el frente opositor se impuso al oficialista. Las urnas instaladas en el Polideportivo ubicado dentro del estadio Presidente Perón, más conocido como el Cilindro de Avellaneda, se abrieron con media hora de demora a las 8.30 y se cerraron a las 18. A pesar de que la "Academia" cuenta con 91.000 socios activos, apenas más de 37.300 estaban habilitados para votar.

Diego Milito, Hernán Lacunza y Martín Ferré (Racing Sueña): Christian Devia, Víctor Blanco y Alfredo Chiodini (Racing Gana y Avanza)

¿Quién es el manager de Racing con Milito de presidente?

El exgoleador presentó a Sebastián "Chino" Saja para ser el director deportivo de la entidad de Avellaneda.

¿Quién es el DT de Milito como presidente de Racing?

El emblema de la "Academia" y Saja ya anunciaron que Gustavo Costas continuará como entrenador.

Las principales propuestas de Milito como candidato a presidente de Racing

Reimplementar el rol del director deportivo o manager.

Mejorar la infraestructura en todas las instalaciones.

Profesionalizar la gestión del club en su totalidad.

Potenciar la marca Racing en el exterior.

Fortalecer la atención y el vínculo con los socios.

¿Por qué se distanciaron Milito y Blanco en Racing?

Si bien regresó como jugador para ser campeón con esta dirigencia en el 2014, el ex Inter, Genoa y Zaragoza fue manager luego del retiro como futbolista. En aquella gestión, que empezó a finales del 2017, comenzó a haber una distancia entre ambas partes hasta que el "Príncipe" se marchó como secretario técnico en diciembre del 2020 por diferencias con la dirigencia. Con un video contundente en aquel entonces en las redes sociales, sostuvo entre otras cuestiones que el dinero para la infraestructura "debe ser considerado como una inversión, no como un gasto" y aseguró que el club no estaba preparado para "dar el salto de calidad" que él pretendía en diversos aspectos.

