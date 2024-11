La historia de Costas, un emblema de Racing que lo llevó a la final de la Copa Sudamericana.

La historia de Gustavo Costas en Racing es realmente de película. El exfutbolista nació el 28 de febrero de 1963 en Buenos Aires y, casi 62 años después, se acaba de transformar en uno de los máximos ídolos de la historia del club de Avellaneda, con el título de la Copa Sudamericana 2024 como entrenador. El exdefensor superó todas las etapas por las que puede pasar un hincha de la "Academia": fue la mascota del equipo campeón del mundo en 1967, descendió en 1983, fue parte de la vuelta a la Primera División en 1985, se convirtió en capitán y en uno de los líderes del plantel que ganó la Supercopa en 1988 y -en su tercer ciclo como director técnico- le devolvió al conjunto de su corazón la gloria internacional tras 36 años.

Si bien "Alf" también vistió las camisetas de Locarno de Suiza y de Gimnasia de Jujuy, donde se retiró en 1997, jugó doce temporadas en la "Academia" entre los dos períodos: 1981-1989 y 1992-1996. Aunque fue un verdadero símbolo con estos colores, su trabajo como DT tampoco fue sencillo, ya que primero se calzó el buzo en la época de la quiebra (1999-2000) y luego en 2007, pocos meses antes de que el gerenciamiento a cargo de Blanquiceleste S.A. terminara de la peor manera. Ya en su tercer ciclo como estratega, tuvo la revancha que tanto soñaba para coronar al fin con una estrella en el club de sus amores. Pero semejante recorrido no está signado solamente por el aspecto deportivo.

La historia de película de Costas en Racing: mascota, capitán campeón, clave para evitar la desaparición del club, amenazas de muerte y la gloria como DT

Los inicios de este emblema albiceleste con el club de sus amores datan de 1966, cuando apenas tenía tres años y ya fue adoptado para acompañar a los jugadores a todos lados. Conocido por la legendaria Tita Mattiussi, la mujer más importante de la historia de la institución y cuyo nombre lleva el predio de las divisiones inferiores, eligieron al entonces niño para que fuera parte de la delegación en cada compromiso. Entraba a la cancha con los futbolistas, saludaba a todos en el día a día, era felicitado por cada persona que pasaba por esos lugares y así se fue forjando una historia de amor eterna.

Una década más tarde, ya en sus inicios como jugador en las inferiores, se destacó como defensor central hasta debutar en la Primera a los 18 años en 1981. Allí se mantuvo hasta 1989, cuando se marchó a Locarno hasta que volvió a la "Academia" en 1992. Cuatro temporadas después, se fue a Gimnasia de Jujuy para retirarse en 1997. Costas sufrió el descenso en 1983 como jugador, ascendió en 1985, fue capitán y logró el único título de su trayectoria con la Supercopa 1988. De hecho, fue el último trofeo internacional del elenco de Avellaneda hasta esta Copa Sudamericana 2024.

La historia de Costas, un emblema de Racing que lo llevó a la final de la Copa Sudamericana.

Más allá de la cuestión deportiva, lo que jamás se imaginó el protagonista era que iba a ser una pata fundamental para evitar la desaparición de Racing en el peor momento de su historia. Con la quiebra consumada entre finales de los ´90 y principios de los 2000, el estratega fue uno de los que más luchó junto a otros hinchas y exfutbolistas: fueron a las sedes de Avellaneda y Villa del Parque en diversas ocasiones; hablaron con representantes de la Justicia; fueron al Cilindro hasta cuando el equipo no jugaba; y hasta charlaron con el presidente de la Nación, Carlos Menem, para que interviniera para ayudar a la institución.

"Me amenazaron de muerte, me dijeron por teléfono que sabían dónde iban mis hijos a la escuela, que sabían dónde vivía, que me iban a matar y no sé cuántas cosas más... Pero ya está, no voy a dar nombres, prefiero dejarlo ahí", recordó el técnico en una entrevista con TyC Sports a mediados del 2024. Luego de las negociaciones, los pedidos al respecto y todos los problemas, parecía que llegaba el peor final: en marzo de 1999, la síndico Viviana Ripoll pronunció la histórica frase de "Racing Club Asociación Civil ha dejado de existir".

Costas asumió como DT de Racing en 1999, en lo que fue su primer ciclo en el club en esa función. En aquel momento, la institución había presentado la quiebra y era un verdadero caos, al punto de tener que esperar a cada fin de semana para saber si el equipo se podía presentar a jugar. Más allá de los conflictos institucionales, dirigió el Clausura y el Apertura 1999, y gran parte del Clausura 2000. En total, estuvo al mando durante 50 partidos, de los cuales ganó 14, empató 18 y perdió los 18 restantes. Más tarde, comenzó a tener experiencias en el exterior, lo que le valió el mote del "José Mourinho sudamericano" por haber sido campeón nueve veces en cuatro países diferentes: con Alianza Lima en Perú, con Cerro Porteño en Paraguay, con Barcelona en Ecuador y con Independiente Santa Fe en Colombia.

La segunda etapa fue en 2007, en lo que fue otra época durísima de la "Academia". En aquel entonces Blanquiceleste SA, la empresa que había gerenciado a la entidad de Avellaneda luego de la quiebra, también presentaba problemas financieros. En esa coyuntura tan delicada, Costas estuvo en el banco de suplentes solamente en 24 oportunidades (9 partidos ganados, 5 empatados y 10 perdidos) hasta que presentó la renuncia. Al año siguiente, Blanquiceleste terminaría presentando la quiebra y Racing estuvo al borde de volver a descender: se salvó jugando la Promoción 2008 contra Belgrano de Córdoba. Tras su regreso en el 2024 con un panorama muy distinto, con un club muy mejorado en todo sentido, el protagonista recordó entre risas: "Siempre que vengo yo pasa algo, ahora hay elecciones...". Pero bien valió la pena y le llegó la consagración absoluta.

Jorge "Camote" Acuña, excompañero de Costas, en exclusiva con El Destape: "Siempre fue un líder"

El exmediocampista de 61 años compartió el plantel con el actual entrenador de Racing cuando fueron campeones de la Supercopa 1988, justamente contra Cruzeiro. En la entrevista con El Destape, el exfutbolista recordó anécdotas con su excompañero y detalló cómo se comportaba en el día a día. El exvolante, señalado como un "motor" en la mitad de la cancha por la mezcla entre técnica y despliegue que demostraba, jugó 136 partidos oficiales y marcó 18 goles con esta camiseta entre 1983 y 1990. Por lo tanto, además de la consagración a nivel internacional, también ascendió con la "Academia". A lo largo de su extensa trayectoria profesional pasó por Vélez, Ferro, Belgrano de Córdoba, Mandiyú de Corrientes, Platense, Atlético Tucumán y Arsenal de Sarandí.

A puro detalle, el entrerriano contó que "Gustavo como compañero siempre fue un líder, siempre estaba atento a todas las cosas, era un referente porque siempre fue de Racing, de chiquito, y vivió toda la vida ahí". A la vez, repasó que "él tuvo una lesión grave en 1983 en la rodilla", por lo que lamentó: "Mucho no pude jugar con él en esa temporada. Siempre fue un buen compañero, él tiraba mucho para el grupo, para la unión, te hablaba siempre de la hinchada, se sabía todas las canciones, besaba la virgen, el crucifijo. Así como es hoy, lo era cuando era joven en los comienzos de la Primera División".

Camote Acuña, ex compañero y amigo de Costas en Racing.

Consultado acerca de Costas en Racing, "Camote" Acuña rememoró una anécdota juntos: "Yo no sé si él se acuerda porque le cuesta recordar, se olvida de las cosas, pero yo jugando en el 85´, cuando empecé a jugar de titular, en un entrenamiento desbordé como 8, casi como 7, él salió al cruce y se me cayó arriba del pie, como una plancha. Estuve como dos meses afuera...". Incluso, el exmediocampista detalló: "Yo le grité que no podía ir así en un entrenamiento, pero no se debe acordar. La cuestión es que esa lesión me dejó dos meses afuera, pero fue sin intención, en un choque cualquiera puede lesionarse".

Acerca de la actualidad de la "Academia" de la mano de su excompañero, el entrerriano opinó: "Yo lo conozco a él de Paraguay y de todos lados, siempre les mete el sello a sus equipos. Acá más todavía porque él tiene pertenencia, es de Racing, respira y vive Racing de toda la vida". Además, destacó que "metió a los jugadores en la misma sintonía que él, eso está muy bien" y afirmó: "Le dio pertenencia al equipo y a cada jugador. Es defender la camiseta, querer al club, todas esas cosas se las transmite él. Sobre el rol de "Alf" en la peor etapa de la institución a finales de los ´90 y principios de los 2000, Acuña completó: "La época de la quiebra fue dura para todos, lo que hizo Gustavo fue subirse al tren de los hinchas a defender el club, lo dio todo por el club como lo da hoy. Hoy vino por el club, no para ganar dinero, porque lo quiere arriba, y en ese momento de la quiebra era pelear contra la síndico y contra todos para que Racing no quebrara, no desapareciera. Y esa es la pertenencia, es la realidad".

Los números de Costas como DT de Racing en su tercer ciclo

51 partidos oficiales en el 2024.

29 victorias.

14 derrotas.

8 empates.

Un 62.09% de efectividad.

92 goles a favor.

44 goles en contra.

Sin títulos conseguidos.

La carrera de Costas como DT

Racing (1999-2000). Guaraní de Paraguay (2001-2003). Alianza Lima de Perú (2003-2004). Cerro Porteño de Paraguay (2005-2007). Racing (2007). Olimpia de Paraguay (2008). Alianza Lima de Perú (2009-2011). Al Nassr de Arabia Saudita (2011-2012). Barcelona de Ecuador (2012-2013). Independiente Santa Fe de Colombia (2014-2015). Al-Fayha de Arabia Saudita (2017-2019). Guaraní de Paraguay (2019-2021). Palestino de Chile (2022). Selección de Bolivia (2022-23). Racing (2024).

Los títulos de Costas como DT