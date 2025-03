Milei pierde CABA y PBA y espera una devaluación: el editorial de Roberto Navarro

El conductor y periodista Roberto Navarro hizo mención a un reciente estudio sobre el electorado de Javier Milei y advirtió que al Gobierno "se le rompió el núcleo duro" y que por eso pretenden "provocar" diariamente con el objetivo de intentar retener a esos jóvenes que aún lo apoyan. Según el relevamiento que exhibió, la intención del voto joven masculino libertario tuvo una estrepitosa caída al pasar del 64% en noviembre al 51% en marzo.

"Se les rompió el núcleo duro antes de devaluar. Todo lo que están haciendo para provocarte es por eso. Es para que esos jóvenes que les quedaron se queden con ellos", dijo Navarro durante su editorial en El Destape 1070.

Al mostrar los datos de la encuesta realizada por las consultoras Alaska y Trespuntozero, el periodista señaló que el Presidente tenía entre los jóvenes de 16 y 29 años una imagen positiva del 64% a noviembre del año pasado. Sin embargo, al tercer mes de este año ese número cayó. "En Marzo te encontrás con que esos varones cayó al 51%. Es terrible la caída", agregó.

Provocar para tapar

Para Navarro, Milei se aseguraba ese núcleo duro jóven "con la batalla cultural" al realizar discursos "contra las mujeres y el cambio climático". "El presidente consideraba que 'con ese piso me mantengo cuando me va bien subo y cuando me va mal bajo pero eso me da gobernabilidad'. Bueno, eso se le rompió ahora, antes de devaluar", planteó.

El fundador de El Destape recalcó que es por esta razón que el oficialismo necesita "provocarte todos los días para tapar esto". "Necesitan tapar que a ellos se les rompió el núcleo duro. Esos pibes que tenían esperanza, la van perdiendo y se le van a Milei", subrayó.