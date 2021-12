Copetti habló de su futuro y en Racing explotaron de bronca: "Me voy"

Enzo Copetti respondió una pregunta sobre su futuro en Racing en una entrevista y los hinchas de la "Academia" no lo perdonaron.

Enzo Copetti participó del Reto de los 90 segundos junto al youtuber Ezzequiel y entre sus respuestas habló de su futuro en Racing. Esto llegó a los hinchas de la "Academia", quienes a través de las redes sociales explotaron de bronca por los dichos del atacante. Teniendo en cuenta que su nivel no fue el mejor en el cierre del campeonato local y, ante la falta de gol del equipo de Fernando Gago, fue uno de los más cuestionados por los fanáticos.

Tuvo un buen comienzo de año por el que varios equipos se interesaron en él, pero con el paso de los meses su desempeño decayó y esto se vio reflejado en los resultados. En su momento, Copetti despertó el interés de Marcelo Gallardo para sumarlo a River, pero sólo quedó en palabras. Jugó 38 partidos desde su llegada a la institución proveniente de Atlético Rafaela y convirtió 11 goles, lo que sin dudas es un bajo promedio para un delantero.

"¿Qué haces si te llega una oferta en enero?", preguntó Ezzequiel a Copetti. El delantero contestó rápido: "La analizo bien y me voy". Horas después su respuesta se hizo viral y los hinchas de Racing no lo perdonaron. Claro que, la situación del club de Avellaneda no es la mejor y que tenga el deseo de irse no cayó nada bien en las instalaciones del Cilindro.

Enzo Copetti, en un partido ante Boca.

Igualmente, su salida no será nada fácil. La institución que preside Víctor Blanco compró el pase del jugador y firmó posteriormente su contrato hasta diciembre de 2024. Por esta razón, a menos que llegue una importante oferta continuará en la "Academia". Mientras tanto, Fernando Gago piensa en reforzar el equipo y analiza la llegada de varios refuerzos de jerarquía, tales como Edwin Cardona y el defensor Facundo Mura.

Ezzequiel explicó la respuesta de Copetti

Ante la ola de críticas, Ezzequiel aclaró lo que dijo el delantero: "Quiero aclarar algo. Ayer subí el Reto de los 90 segundos con Enzo Copetti y la verdad que lo están matando por todos lados injustamente por una respuesta que yo le pregunté '¿Qué haces si te llega una oferta en enero?' y él me contestó: 'la analizo y me voy'. Y lo tomaron mal y la realidad que está muy malinterpretado. Él está muy enfocado en Racing y la realidad es que el reto requiere que contestes muy rápido", sostuvo.

"Lo que él quiso decir es que la analiza y si le sirve al club se va, como pasa con cualquier jugador. No es que se quiere ir de Racing, está completamente enfocado. Nada que ver. Dejen de matarlo porque están siendo muy injustos con él al pedo", concluyó el mencionado youtuber que llevó a su desafío a distintos cracks del fútbol argentino.